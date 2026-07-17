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黃仁勳招牌黑皮衣拍賣 96萬美元落槌遠超預估

中央社紐約17日即時報導
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黃仁勳多年來常拿他的「創辦人制服」開玩笑；他在2023年接受Podcast訪問時...
黃仁勳多年來常拿他的「創辦人制服」開玩笑；他在2023年接受Podcast訪問時曾提到，他的穿著是由妻子和女兒打理；2016年他在Reddit的討論中也自嘲是「那個穿皮衣的傢伙」。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳簽名黑皮衣在蘇富比以96萬美元成交。
  • 重點二：拍賣價遠超4萬至6萬美元估價與原始售價。
  • 重點三：收益將捐助Edge Institute及相關獎助計畫。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳標誌性的Tom Ford皮衣今天在蘇富比拍賣，最終以96萬美元成交，遠超原先估價。

▲ 影片來源：Instagram＠cnbctv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這件他在2023年台灣活動中穿過的簽名皮衣，顯示收藏家正瘋搶AI熱潮相關文物。

財經媒體CNBC報導，在產品發布會、公司活動和貿易展覽中，黃仁勳幾乎總是穿著他這件標誌性的黑色Tom Ford皮衣。

其中一件皮衣最近付諸拍賣。今天在經過65次出價後，一件黃仁勳穿過並簽名的皮衣在蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以96萬美元售出，遠遠高於拍賣前預估的4萬至6萬美元。

落槌價也遠高於這件皮衣原本不到1萬美元的零售價。

他於2023年在台北出席鴻海（Foxconn）活動期間曾經穿過這件皮衣。

這件服裝的高昂成交價顯示，收藏家正尋求競標人工智慧（AI）熱潮中的文物和收藏品。

蘇富比現代收藏品負責人瓦赫特（Brahm Wachter）透過聲明表示：「這次拍賣的反應超出了我們最高的預期。」蘇富比表示，共有45位收藏家參與競標。

蘇富比在聲明中表示，拍賣所得將捐給一項慈善倡議，以支持致力於創新的非營利組織Edge Institute。拍賣收益將用於獎學金、資助及駐點計畫。

黃仁勳多年來常拿他的「創辦人制服」開玩笑；他在2023年接受Podcast訪問時曾提到，他的穿著是由妻子和女兒打理；2016年他在Reddit的討論中也自嘲是「那個穿皮衣的傢伙」。

其他執行長也注意到了他的風格。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）在2024年曾仿效職業運動員「交換球衣」的方式，與黃仁勳交換服裝。同年稍晚，在一次電腦圖形大會的舞台上，黃仁勳將他當天穿著的一件皮衣送給了查克柏格。

查克柏格當時說：「這件更值錢，因為是穿過的。」

精華 FAQ

  • 這件黃仁勳穿過並簽名的Tom Ford黑皮衣，經過65次出價後，最終在蘇富比以96萬美元落槌，成交價明顯高於市場先前預期。

  • 蘇富比原先估價只有4萬至6萬美元，而這件皮衣本來零售價不到1萬美元；最終成交價比兩者都高出非常多，顯示競標相當激烈。

  • 拍賣所得將捐給支持創新非營利組織Edge Institute的慈善倡議，用於獎學金、資助與駐點計畫，也反映AI熱潮文物具高度收藏與象徵價值。

黃仁勳 輝達 拍賣

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