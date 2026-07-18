霧霾襲紐約 眼痛又咳嗽 醫師：長時間暴露如同長期吸菸

16日的紐約布魯克林大橋，籠罩在一片煙霧之中。（歐新社）

受加拿大山火 影響，濃煙近日再度飄散至紐約市 及周邊地區，多地發布空氣品質健康警報，不少居民反映聞到明顯焦味，並出現眼睛刺痛、喉嚨乾癢及咳嗽等不適症狀。亞美醫師協會會員、內科醫生伍啟揚（Timothy Eng）表示，山火濃煙中的細懸浮微粒（PM2.5）可深入肺部，甚至進入血液循環，其影響機制與長期吸菸相似，若長時間暴露，可能增加呼吸道疾病及心血管疾病風險。

伍啟揚指出，聞到煙味並不代表一定會立即危害健康，實際風險仍取決於暴露時間、空氣汙染程度、個人健康狀況及是否做好防護；然而，細懸浮微粒是山火濃煙中最值得關注的汙染物，長期或大量吸入可能增加呼吸道疾病、心肌梗塞、中風及心律不整等心血管疾病風險。

他提醒，長者、兒童、孕婦，以及患有哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、心臟病等慢性疾病者均屬高風險族群，空氣品質不佳時應盡量留在室內、減少戶外活動，並按醫囑用藥，切勿自行調整藥量；他補充，若必須外出，建議佩戴N95口罩，返家後更換衣物、洗臉及洗澡，以減少汙染物持續附著。

此外，伍啟揚表示，若健康民眾若只是短時間外出，一般風險相對較低，但仍應避免跑步、快走、騎自行車等戶外劇烈運動，以免增加汙染物吸入量；若出現嚴重呼吸困難、持續胸痛或劇烈胸悶等症狀，應立即撥打911或前往急診。

亞美醫協慈善基金會（CAIPA Foundation, Inc.）執行總監黃雪莉提醒民眾密切關注 Notify NYC、紐約市空氣品質監測平台（AirNow）及紐約州衛生廳（New York State Department of Health）發布的最新資訊，留意空氣品質指數（AQI），並依空氣品質狀況適時調整戶外活動安排，共同做好防護，守護自己與家人的健康。

馬里蘭大學藥學院副教授、健康運算研究所(Institute for Health Computing)研究員扎法里(Zafar Zafari)表示，最新研究分析2023年加拿大野火期間的空氣品質資料，發現馬里蘭州共有6天因野火煙霧導致細懸浮微粒(PM2.5)濃度大幅升高，形成空汙「熱點日」。

民眾可查詢以下官方資訊，掌握最新空氣品質及健康防護建議：Notify NYC AirNow（美國官方空氣品質查詢）：https://www.airnow.gov/；紐約州衛生廳山火濃煙健康資訊：https://www.health.ny.gov/environmental/outdoors/air/smoke_from_fire.htm。

世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）