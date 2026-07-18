煙霧季成新常態？ 報告：美國人每年接觸有害煙霧變4倍

加拿大山火煙霧持續南飄，17日在華府的國會大廈籠罩在一片濃煙之中。（美聯社）

數百萬美國人和加拿大 人的眼睛、喉嚨和肺部，在本周都受到了野火煙霧的侵襲；濃煙帶來的不適感明確提醒我們，地球正在以令人不安的方式改變。

新聞網站Axios報導，來自明尼蘇達州 北部和加拿大肆虐的野火所產生的煙霧，正導致美國中西部和東北部地區空氣品質急劇惡化，而且可能很快會蔓延到其他地區。紐約、芝加哥、多倫多等城市都已發布空氣品質警報，當局敦促民眾待在室內。

當然，現在就將這些野火直接歸咎於氣候變遷 ，還為時過早。但研究人員已經表明，人為造成的氣候變遷，正在讓野火發生變得更可能且更劇烈。

氣候科學與傳播組織Climate Central於2025年發布的報告中指出，「2020年至2024年期間，美國人平均每年接觸有害野火煙霧的量，是2006年至2019年期間的四倍。」

此外，當天空變成不祥的鏽紅色，肺部開始刺痛時，被煙霧籠罩下的民眾無法不去思考氣候變遷造成的影響。更不用說野火本身所摧毀的房屋，以及對當地旅遊業造成的毀滅性打擊。

像這樣的大規模煙霧事件在以前也曾發生過，尤其是2023年。且隨著北美森林持續乾涸，為閃電和其他原因所引發的特大火災，創造了理想條件，此類事件可能變得更加頻繁。

炎熱乾燥的天氣，也意味著引發煙霧的野火可能會持續燃燒一段時間，且新的野火風險也隨之升高。

野火造成的煙霧可能會在高空停留一段時間，或許會籠罩天空，但不會刺激肺部，或被吹向其他地方，讓我們或許能暫時擺脫煙霧的困擾。

目前，至少有一個模型預測，下周濃煙可能會向南蔓延，提醒人們在氣候變遷的大環境下，沒有安全的避風港。

現在，除了對「野火季」感到稀鬆平常的美國西部居民，其他地區的民眾也需要開始關注「煙霧季」了。