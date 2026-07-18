我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

環孢子蟲病蔓延逾30州 禍首確定墨西哥生菜絲

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這是塔可鐘餐廳推出的脆皮雞肉系列。環孢子蟲病疫情蔓延逾30州，感染源來自塔可鐘餐...
這是塔可鐘餐廳推出的脆皮雞肉系列。環孢子蟲病疫情蔓延逾30州，感染源來自塔可鐘餐廳所使用的墨西哥結球生菜絲。(美聯社)

會導致嚴重腹瀉的寄生蟲「環孢子蟲病」(cyclospora)疫情蔓延逾30州，確診病例人數創紀錄。疾病防治中心(CDC)16日確認在印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄和西維吉尼亞這五州的感染源來自塔可鐘餐廳(Taco Bell)所使用的墨西哥結球生菜絲(shredded iceberg lettuce)，警告消費者切勿食用。

美聯社報導，食品藥物管理局(FDA)的溯源調查確定這些生菜來自單一供應商。匿名官員透露，涉事公司是位於加州薩利納斯(Salinas)的泰勒農場(Taylor Farms)。塔可鐘和泰勒農場過去都曾涉及食源性疾病爆發事件(foodborne outbreaks)。但專家表示，並非所有最近病例都是來自同一污染源。

一名自稱感染孢子蟲病的俄亥俄州男子已提起聯邦訴訟，聲稱自己於6月14、21、23日在克利夫蘭郊區一家塔可鐘餐廳用餐三次後，出現不適。

2019年美國報告的環孢子蟲病例達4700例，目前激增的病例已遠遠超過此數；光是密西根州就有逾5000例病例，其他州也報告2000多例疑似和可能病例。目前尚未有死亡病例報告。但密西根州已有100多人住院治療；其他州也有數十人住院。

CDC表示，「FDA正與生菜供應商合作，以確定是否仍有受污染生菜絲在市場上流通。塔可鐘餐廳已承諾停止使用FDA調查確定的供應商所提供的任何生菜。」CDC並強調，「隨著調查繼續，還可能發現其他品牌、餐廳、零售商或分銷管道。」

環孢子蟲病例在大約十年前感染病例數持續上升，2018年和2019年曾出現顯著激增。感染「環孢子蟲病」通常不會危及生命，一般使用抗生素治療。

在CDC宣布確認感染源以前，塔可鐘已先發聲明表示，該公司已立即主動從部分州撤下可能受污染的生菜；「我們將自全國供應鏈，無限期移除來自該供應商的受影響食材，並在24小時內於部分州更換食材。」

CDC指稱，環孢子蟲是一種微小球形寄生蟲，常會感染腸道，導致水便腹瀉，有時排便會猶如噴發；環孢子蟲透過糞便傳播。疫情往往在春夏之交爆發。

精華 FAQ

  • CDC確認印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄和西維吉尼亞5州的感染源，來自塔可鐘餐廳所使用的墨西哥結球生菜絲，並已警告消費者不要食用。

  • FDA的溯源調查指出，涉事生菜來自單一供應商，匿名官員透露為加州薩利納斯的泰勒農場。塔可鐘已承諾移除該供應商提供的受影響食材。

  • 病例已蔓延逾30州，數量遠超2019年全美4700例，其中密西根州逾5000例，其他州也有2000多例疑似或可能病例，且已有多人住院但尚未傳出死亡。

墨西哥 塔可鐘 密西根州

上一則

拒收住房代金券 全國最大房東在6州被告

下一則

老師做不到的事… 電影「奧德賽」 大家找書看

延伸閱讀

孢子蟲疫情34州4000多人腹瀉 塔可鐘可能是感染源之一

孢子蟲疫情34州4000多人腹瀉 塔可鐘可能是感染源之一
環孢子蟲病延燒 汙染源可能來自泰勒農場

環孢子蟲病延燒 汙染源可能來自泰勒農場
紐約州遭農產品寄生蟲侵入 已導致400人腹瀉

紐約州遭農產品寄生蟲侵入 已導致400人腹瀉

生吃蔬果要注意 環孢子蟲感染疫情擴散加州6例

生吃蔬果要注意 環孢子蟲感染疫情擴散加州6例

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料