我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

老師做不到的事… 電影「奧德賽」 大家找書看

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著...
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)與男星麥特戴蒙(Matt Damon)靠著一部電影，辦到了全美中學英文老師永遠無法做到的事。華爾街日報17日報導，由於電影「奧德賽」(The Odyssey)的上映，美國人開始拜讀這本近3000年前古希臘詩人荷馬(Homer)的史詩鉅作，就算沒看書，起碼也查閱了維基百科。

21歲的沃爾(Sam Wall)說，高中時期並沒有讀老師指定的「奧德賽」，只學到足以通過英文課的皮毛內容，但為了觀賞新片「奧德賽」，沒有做好充分準備是不行的，於是找來譯本短短幾天之內讀完，然後又重讀一遍。

影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著...
影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

沃爾還找來古羅馬詩人維吉爾(Virgil)寫的「埃涅阿斯紀」(The Aeneid)，因為裡面有木馬屠城記的故事，17日上映的「奧德賽」片中會有描述。

報導指出，沃爾不是特例，不少美國讀者正埋頭鑽研各個版本的經典故事，只為觀看麥特戴蒙飾演的希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)在特洛伊戰爭後踏上十年返鄉之旅的故事預習劇情。

TikTok近來有著許多讀者拿著賓州大學古典文學教授威爾遜(Emily Wilson)譯本分享讀後心得的影片。導演諾蘭曾說，威爾遜譯本是「奧德賽」拍片時的參考來源。

諾頓出版社(W.W. Norton)統計顯示，大約500頁的威爾遜譯本「奧德賽」去年銷售明顯增加。

報導指出，從某個角度來看，經過大約3000年後，諾蘭終於讓大家開始做功課了。對於長期以來一直鼓勵學生接觸這類古典文學的英文老師與荷馬學者來說，這個轉變令他們哭笑不得。

也曾出版「奧德賽」譯本的巴德學院(Bard College,)人文學教授門德爾松(Daniel Mendelsohn)形容說：「我們又不是在推薦劣質品。」他說：「這可是一輛勞斯萊斯，開上去兜個風，你就會質疑自己以前為什麼會開別的車。」

影星麥特戴蒙(中)在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)...
影星麥特戴蒙(中)在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

某些影迷直到最近才發現，「奧德賽」這部耗資2.5億的大成本大製作，竟然不是原創劇本。

21歲維吉尼亞學生瓦傑沃達(Cole Wojewoda)便說，「奧德賽」這個名字「對我而言不是耳熟能詳」。他說，會先看完電影再去看原著。

住在加拿大卡加利市(Calgary)的21歲年輕人雷耶斯(Jayren Reyes)說，閱讀整整24卷的史詩恐怕力有未逮，但有認真查看維基百科。

精華 FAQ

  • 報導指出，諾蘭執導、麥特戴蒙主演的新片《奧德賽》上映後，許多美國人開始回頭閱讀荷馬史詩，或至少查閱維基百科與相關資料，形成罕見的讀書熱潮。

  • 像21歲的Sam Wall就先讀完譯本又重讀，還補看《埃涅阿斯紀》；其他年輕觀眾也先查維基、翻閱不同譯本，只為看懂片中的神話與特洛伊戰爭背景。

  • 威爾遜譯本銷量明顯增加，TikTok也出現不少讀後分享；英文老師與荷馬學者雖然欣慰經典受關注，但也覺得諷刺，因為學生通常很難主動讀這些作品。

華爾街 賓州

上一則

環孢子蟲病蔓延逾30州 禍首確定墨西哥生菜絲

下一則

大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

延伸閱讀

觀影說劇╱「奧德賽」影評佳 麥特戴蒙拚影帝 暮光男也被讚

觀影說劇╱「奧德賽」影評佳 麥特戴蒙拚影帝 暮光男也被讚
觀影說劇／挑戰IMAX極限 諾蘭「奧德賽」終於圓夢

觀影說劇／挑戰IMAX極限 諾蘭「奧德賽」終於圓夢
娛樂／暑期檔大片雲集 多類型大亂鬥

娛樂／暑期檔大片雲集 多類型大亂鬥
50歲莎莉賽隆全裸入鏡 罕見談性 自曝一夜情26歲小鮮肉

50歲莎莉賽隆全裸入鏡 罕見談性 自曝一夜情26歲小鮮肉

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料