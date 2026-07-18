老師做不到的事… 電影「奧德賽」 大家找書看

影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)與男星麥特戴蒙(Matt Damon)靠著一部電影，辦到了全美中學英文老師永遠無法做到的事。華爾街 日報17日報導，由於電影「奧德賽」(The Odyssey)的上映，美國人開始拜讀這本近3000年前古希臘詩人荷馬(Homer)的史詩鉅作，就算沒看書，起碼也查閱了維基百科。

21歲的沃爾(Sam Wall)說，高中時期並沒有讀老師指定的「奧德賽」，只學到足以通過英文課的皮毛內容，但為了觀賞新片「奧德賽」，沒有做好充分準備是不行的，於是找來譯本短短幾天之內讀完，然後又重讀一遍。

影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

沃爾還找來古羅馬詩人維吉爾(Virgil)寫的「埃涅阿斯紀」(The Aeneid)，因為裡面有木馬屠城記的故事，17日上映的「奧德賽」片中會有描述。

報導指出，沃爾不是特例，不少美國讀者正埋頭鑽研各個版本的經典故事，只為觀看麥特戴蒙飾演的希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)在特洛伊戰爭後踏上十年返鄉之旅的故事預習劇情。

TikTok近來有著許多讀者拿著賓州 大學古典文學教授威爾遜(Emily Wilson)譯本分享讀後心得的影片。導演諾蘭曾說，威爾遜譯本是「奧德賽」拍片時的參考來源。

諾頓出版社(W.W. Norton)統計顯示，大約500頁的威爾遜譯本「奧德賽」去年銷售明顯增加。

報導指出，從某個角度來看，經過大約3000年後，諾蘭終於讓大家開始做功課了。對於長期以來一直鼓勵學生接觸這類古典文學的英文老師與荷馬學者來說，這個轉變令他們哭笑不得。

也曾出版「奧德賽」譯本的巴德學院(Bard College,)人文學教授門德爾松(Daniel Mendelsohn)形容說：「我們又不是在推薦劣質品。」他說：「這可是一輛勞斯萊斯，開上去兜個風，你就會質疑自己以前為什麼會開別的車。」

影星麥特戴蒙(中)在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

某些影迷直到最近才發現，「奧德賽」這部耗資2.5億的大成本大製作，竟然不是原創劇本。

21歲維吉尼亞學生瓦傑沃達(Cole Wojewoda)便說，「奧德賽」這個名字「對我而言不是耳熟能詳」。他說，會先看完電影再去看原著。

住在加拿大卡加利市(Calgary)的21歲年輕人雷耶斯(Jayren Reyes)說，閱讀整整24卷的史詩恐怕力有未逮，但有認真查看維基百科。