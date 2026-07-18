拒收住房代金券 全國最大房東在6州被告

非營利租客 權益倡議組織「住屋權利行動」(Housing Rights Initiative)與科恩·米爾斯坦法律事務所(Cohen Milstein)本周在加州、夏威夷 、馬里蘭、密西根、新澤西、維吉尼亞及哥倫比亞特區向主管機關提交民權申訴，指控全國規模最大的公寓出租公司葛瑞斯塔(Greystar)以系統性手段藐視旨在保護窮人獲得平價住屋的住房公平法律。

衛報(The Guardian)報導，葛瑞斯塔遭控總共違反114項六州州法與哥倫比亞特區法律。

申訴事由指出，法律規定房東必須接受根據「第8章計畫」(Section 8)低收入 房租補貼而推出的聯邦住房選擇代金券(federal housing choice vouchers)，但葛瑞斯塔卻拒絕配合。

「住屋權利行動」執行主任卡爾(Aaron Carr)在聲明中說：「我們從未遇過像葛瑞斯塔一樣公然蔑視法律且充滿敵意操作的房東。」

卡爾表示，葛瑞斯塔身為全國規模最大的房東，應該以身作則成為全國最佳榜樣，而不是以系統性手段把潛在的合法租客拒於門外。

提交給各州主管機關的申訴當中，證據包括臥底人員假扮持有代金券的租客打電話給葛瑞斯塔大樓洽談租屋事宜的電話錄音。

「住屋權利行動」指出，所有接到電話的每一棟葛瑞斯塔大樓，員工的回應都是拒絕接受代金券或對代金券的使用祭出違反法律的限制條件。

葛瑞斯塔公司發表聲明說，所作所為都致力維護公平住房措施，也為員工提供相關培訓。

非營利監督組織「私募基金利益相關者計畫」(Private Equity Stakeholder Project)針對Yardi Matrix數據進行分析發現，截至2025年12月為止，葛瑞斯塔公司在美國經營100多萬套住宅單位，其中大約有23.5萬套住宅單位是在遭到申訴的六州與哥倫比亞特區司法轄區當中。葛瑞斯塔公司目前在多州還面臨調漲房租、非法加收費用等訴訟。