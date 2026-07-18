大紐約區華人教育基金會頒獎學金 25人獲獎

大紐約區華人教育基金會17日晚間於法拉盛喜來登酒店舉行第21屆獎學金頒獎典禮，表揚今年25位獲獎學生。(記者戴慈慧／攝影)

大紐約區華人 教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)17日晚間於法拉盛喜來登酒店舉行第21屆獎學金頒獎典禮，表揚今年25位獲獎學生。今年基金會共頒發云吞食品成就獎學金、基礎獎學金、優秀獎學金及新移民獎學金，獲獎學生已分別獲哈佛大學、耶魯大學 、麻省理工學院(MIT)、哥倫比亞大學、約翰霍普金斯大學等知名學府所錄取，涵蓋醫學、工程、人文、法律及公共衛生等不同領域。

由世界日報執行董事李德怡於2005年創立的大紐約區華人教育基金會，今年邁入第21年。基金會成立至今，不僅協助數百名華裔 學生完成升學夢想，更逐漸發展成串聯學生、校友、企業及社區的交流平台，讓一屆又一屆受惠的學生，在步入職場後回到基金會擔任義工、導師、董事或捐款人，形成「取之社區、回饋社區」的正向循環。

李德怡表示，基金會成立的初衷，是希望讓華人社區也擁有屬於自己的獎學金平台。當年她接觸到全美最大的獎學金組織Scholarship America旗下的「Dollars for Scholars」計畫，卻發現沒有任何一個分會專門服務華裔社區，因此決定號召社區力量，在紐約成立華人自己的分會。

21年來，基金會見證許多學生從受助者成長為回饋者，李德怡分享，前不久赴台期間，她與一位多年未見的往屆獎學金得主重逢。對方如今已在職場獨當一面，不僅親手交給她一筆捐款支持基金會，更遞上一張婚禮喜帖，邀請她前往台灣與法國參加婚禮。這樣的故事，近年愈來愈常發生，也讓她深刻感受到基金會21年來播下的種子，正逐漸開花結果。

基金會近年也觀察到，新一代華裔學生關注的議題正逐漸改變。除了傳統的理工、醫學領域外，今年獲獎學生中，也有不少人選擇歷史、英文、藝術史、政治及公共服務等人文社會學科。李德怡表示，愈來愈多年輕人在人工智慧快速發展的時代，更重視人文素養、溝通能力及社會參與，希望透過不同領域發揮影響力。

除了提供經濟上的協助，基金會近年更積極建立「校友」網絡，安排職涯分享、導師制度及交流活動。今年更有獲獎學生主動發起線上Networking活動，希望透過同儕交流，協助新生建立人際關係，也為基金會募款，展現「受助者成為助人者」的精神。

世界日報紐約社長張宗智表示，大紐約區華人教育基金會多年來不只是提供獎學金，更重要的是建立起華人社區支持教育的文化。他說，世界日報長期參與基金會，除了資助經費，也透過新聞報導讓更多優秀學生的故事被看見，鼓勵更多企業與社區人士投入教育公益。

張宗智表示，華人社區從不缺優秀學生，但許多孩子來自餐館、移民或經濟較為弱勢的家庭，基金會希望在他們最需要幫助的階段提供支持，讓學生能安心完成學業，也鼓勵他們未來回饋社會，「真正重要的不只是成績，而是在各自的位置上，成為一個值得信任、對社區有貢獻的人。」

頒獎典禮除頒發各項獎學金外，也邀請「紐約時報」(The New York Times)熱門益智遊戲「Connections」編輯劉偉娜(Wyna Liu)發表專題演講，並頒發今年的Game Changer Award；同時安排音樂演出及校友分享，與社區共同見證基金會成立21周年的重要里程碑。