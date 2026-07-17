加拿大野火霧霾南飄 美天空變色 空汙嚴重

加拿大野火飄下的濃煙，讓曼哈頓的天際線也一片模糊。（路透）

加拿大 百餘場野火肆虐引發濃煙，16日持續覆蓋美國東北部、中西部大部分地區的天空，從五大湖到新英格蘭地區都有民眾出現喉嚨不適。根據統計，大約1億1500多萬民眾曝露於不健康的空氣品質當中直到17日，某些地區空氣不佳的狀況還會惡化，因為風向把加拿大與明尼蘇達州 的失控野火濃煙往南吹，「熱穹」(heat dome)現象又把濃煙困在地面附近。從15日晚間到16日清晨，芝加哥 、底特律、明尼亞波利斯、紐約的空氣品質在世界主要城市當中都屬於最糟糕。

影響逾億人 紐約、芝加哥、底特律、明尼亞波利斯空氣最糟

加拿大野火煙霧南飄造成嚴重空氣汙染，太陽也呈一輪血色。（記者何振忠／攝影）

包括紐約市在內人口密集城市的地方官員紛紛呼籲民眾最好留在室內，如果必須外出則應盡量避免在遭到汙染的空氣底下停留太久。

加拿大安大略省15日晚間有135起野火正在燃燒，受到野火煙霧影響，負責監測數百居民空氣品質指數的感應器記錄數值，最近有時達到危險標準值的兩倍。芝加哥、克里夫蘭、底特律、明尼亞波利斯空氣品質數據都飆升到高度危險的程度，有公共衛生專家因此說道：「任何人都不應該待在戶外。」

測量五種汙染物密度的「空氣品質指標」(AQI)超過300即代表空氣具有危險，俄亥俄州托勒多(Toledo)、密爾瓦基、底特律等地16日的AQI指標都超過500。最濃密的煙霧在16日向南移動，最遠抵達馬里蘭州，向東則延伸到賓州、紐約州、新澤西州。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學家薛帕德(Benjamin Sheppard)說，密爾瓦基16日出現當地有史以來最糟糕的空氣品質紀錄。街上幾乎無人冒險外出，許多路人都戴著口罩，彷彿新冠疫情時期的場面。

多倫多有兩家醫院因為空氣品質惡化導致前往急診就醫人數增加80%，患者症狀包括呼吸急促與胸疼。

數百萬民眾16日在不斷擴散的煙霧底下又度過悶熱的一天。北美廣大地區都籠罩在煙霧底下，摩天大樓與太陽都被遮住，市立公園與游泳池被迫關閉，民眾眼睛、喉部出現灼痛。

國家氣象局氣象學家拉迪奧(Kaitlyn Lardeo)說，紐約地區空氣品質警報將持續到16日午夜，野火濃煙估計將殘留到17日早晨。

世界盃決賽19日將於新澤西州大都會球場(MetLife Stadium)舉行，所幸周末期間將有降雨，將能為煙霧問題帶來緩解，讓空氣變得乾淨。

受加拿大林火煙霧南下影響，美國中西部及東北部16日都籠罩在煙霧之中，空氣品質惡化。（路透）