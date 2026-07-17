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AI引發暴力威脅增 科技高層人人自危

記者顏伶如／綜合報導
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由於暴力威脅增加，帕蘭泰爾高層主管維安支出在一年裡增加150%，2025年達到3...
由於暴力威脅增加，帕蘭泰爾高層主管維安支出在一年裡增加150%，2025年達到300萬元。圖為該公司執行長卡普。(美聯社)

華爾街日報獨家報導，人工智慧(AI)引發反對聲浪導致暴力威脅增加，科技高層擔心個人安全變得人人自危，某些AI企業除了提高維安預算、加聘武裝保鑣之外，也建議員工不要配戴印有公司標誌的物品，尤其是前往陌生地區。

AI軟體與大數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir Technologies)執行長卡普(Alex Karp)在華府智庫「美國指南針」(American Compass)舉辦的人工智慧與勞動力會議上說，當人們被告知飯碗即將消失，就會紛紛拿起乾草叉來抵抗。

安全威脅情報與風險軟體公司Liferaft統計顯示，今年2月底到5月之間，針對AI企業老闆、數據中心的威脅案件增加七倍。

人工智慧新創公司Anthropic在4月15日便發生有人企圖闖入的事件。一名男子跟在刷卡進門的員工後面潛入，向警衛出示註記著Anthropic高層主管名字的信封，並對警衛說這名主管「即將沒命」，因此前來警告。事發前五天，OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)住家遭人投擲汽油彈，所幸沒有釀成傷亡，一名德州男子以謀殺未遂、意圖縱火等罪名起訴後拒絕認罪。

今年6月，Anthropic維安主管向警方報案說，一名奧克拉荷馬州男子要求退費，由於過程中無法找到客服職員接洽而做出暴力威脅，揚言「我要帶手槍去你們辦公室，這樣你們才會跟我好好談怎麼還錢」。

人工智慧保險公司Corgi在舊金山金融區經營一家咖啡廳。擁有員工約200人的Corgi，知名度不如Anthropic或OpenAI，但執行長拉夸(Nico Laqua)表示，每天都有路人在咖啡廳前停下腳步大聲叫罵，痛斥AI導致房租上漲或偷走水利資源。

拉夸說，今年稍早，公司的免費接駁巴士遭到破壞之後，開始加聘保全人員。

薪酬研究機構Equilar針對申報文件分析發現，史坦普500指數(S&P 500)科技企業當中，2025年有38.1%的公司披露了高層主管維安支出，在2021年時僅26.8%披露，大幅提高維安支出的企業都與AI熱潮崛起核心有關。

帕蘭泰爾高層主管維安支出在一年裡增加150%，2025年達到300萬元。雲端軟體巨擘賽富時(Salesforce)維安支出增加100萬元，來到400萬元。

軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)維安支出從300萬元提高到560萬元，資金主要用來維護創辦人艾利森(Larry Ellison)住家安全。

精華 FAQ

  • 報導指出，AI引發的反對情緒正轉化為對科技高層與辦公場所的暴力威脅，企業因此面臨更高的人身安全風險，甚至出現闖入、恐嚇與攻擊事件。

  • 多家企業提高維安預算、加聘武裝保鑣，並建議員工外出時避免佩戴公司標誌物品，尤其是在陌生地區，以降低被辨識與遭到攻擊的機率。

  • Liferaft統計今年2月底到5月間威脅案件增加7倍；Equilar也發現，2025年S&P 500科技企業有38.1%披露高層維安支出，高於2021年的26.8%。

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