環孢子蟲病延燒 CDC找到可能汙染源

調查人員已鎖定泰勒農場供應給連鎖速食店塔可鐘的生菜絲，可能是環孢子蟲病疫情的汙染源之一。圖為泰勒農場位於墨西哥的農場。(美聯社)

環孢子蟲病疫情延燒，全美至少34州出現確診與疑似病例，其中又以密西根州 東南部最慘重，截至上周已通報4300個病例、至少100人住院。

兩名知情人士告訴「華盛頓郵報」，調查人員已鎖定泰勒農場(Taylor Farms)供應給連鎖速食店塔可鐘(Taco Bell)的生菜絲，可能是這波疫情的汙染源之一。

聯邦疾病防治中心(CDC )本周表示，已在密西根州、俄亥俄州、肯塔基州 與西維吉尼亞州的環孢子蟲病之間找到疑似關聯，也是CDC首度公開暗示多起病例來自共同感染源。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)官員指出，調查涉及多種農產品，包括生菜。

一名知情人士說：「我們得到的訊號是，在塔可鐘用餐後生病的比率非常高，當調查人員詢問病患共同的餐點項目時，生菜常被提及」。

此人表示，FDA詢問塔可鐘生菜的供應商時，得到的答案是泰勒農場，該農場不僅供應密西根州的門市，也供應其他三州的塔可鐘餐廳。

泰勒農場自稱是全球主要的沙拉與健康生鮮食品生產商之一，在美國、加拿大、墨西哥及西歐均有生產設施。

塔可鐘本周表示，將持續關注情況並依照衛生單位指示行事，自願在部分餐廳暫時下架部分食材作為預防措施，強調顧客的健康福祉為要務。

底特律多家塔可鐘門市已公告，基於召回措施，暫停供應生菜、香菜洋蔥(Cilantro Onion)、莎莎醬與酪梨醬。

密西根州醫療長巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)指出，尚未確定疫情確切源頭，但希望居民了解官方掌握的資料，以便及早採取防護措施；密州訪談千餘名病患後，將綠葉生菜列為主要疑似來源，但也不排除其他食品的可能性。

農產品業界質疑CDC的調查方式，國際生鮮農產品協會(IFPA)科學長泰普利茨基(Max Teplitski)說：「所有指向農產品的說法都是根據病患的回顧描述，據我們了解，這頂多只能解釋半數病例的情況。我們必須承認這類資料的限制，環孢子蟲的生命周期特別複雜，不僅不易偵測，部分偵測方法的表現也不穩定。」