德州豪雨暴洪 70多人獲救 已2死

德州瓜達盧佩河16日淹沒克爾維爾市的街道。(美聯社)

德州 連日暴雨，16日凌晨洪水泛濫，受災區丘陵地帶(Hill Country)一年前即曾因山洪侵襲傷亡慘重，但許多居民表示，但今年防洪準備較充分，可以及時逃往地勢較高處。德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，已部署逾1300名救援人員，救出70多人；克爾郡(Kerr County)報告有二人死亡。

德州瓜達盧佩河(Guadalupe River)去年7月4日假期即曾因暴雨氾濫成災，至少造成136人死亡，其中包括「神秘營地」(Camp Mystic)夏令營數十名學童在內。這次瓜達盧佩河部分河段水位上升逾30呎，威脅靠近墨西哥 邊境的多個郡，以及聖安東尼奧(San Antonio)附近的丘陵地帶，包括州府奧斯汀(Austin)所在的特拉維斯郡(Travis County)在內，多個機構派出救援直升機和船隻救援受困居民。

本周德州約有600萬居民處於洪水預警下，部分地區預警預計將持續到17日晚間。氣象部門16日表示，過去三天烏瓦德郡(Uvalde County)降雨量高達28吋，其他地區降雨量約為1呎。但目前為止，水位仍遠低於去年致命洪水期間創下的歷史最高水位。

克爾郡克爾維爾市(Kerrville)居民羅德里格斯(Josiah Rodriguez)告訴美聯社，16日凌晨2點左右，他被暴雨聲驚醒，然後在被洪水淹沒的道路上，冒險幫助家人撤離，他說：「一年內發生兩次洪災，真是太瘋狂了。」但他同時表示，「去年沒有任何預警，人人措手不及。今年的預警措施較完善，安全措施也更到位。」

洪水一夜之間淹沒烏瓦德市，切斷大部分對外通道。烏瓦德警方發言人阿爾瓦拉多(Juli Alvarado)表示，當局發現有人受困車內。德州公園和野生動物部門(Texas Parks and Wildlife Department)表示，德州野生動物管理員(Texas Game Wardens)救出40多人，其中大部分在烏瓦德郡地區。

雖然當局尚未公布死者身分，但珍妮．史都華(Jennie Steward)表示，16日尋獲的遺體之一是她65歲丈夫約翰．史都華(John Mark Steward)。

她表示，洪水漲至他們的活動屋門口後，她的丈夫便失去蹤影。整棟活動屋最終被洪水沖走，沿著瓜達盧佩河的山羊溪(Goat Creek)一路漂流而下。