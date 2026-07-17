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法院指派西雅圖聯邦檢察官 上任不到一小時就被川普開除

編譯周芳苑／綜合報導
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西雅圖聯邦法官任命羅戈夫為新任聯邦檢察官，但他宣誓就職、正式上任不到一小時，便遭...
西雅圖聯邦法官任命羅戈夫為新任聯邦檢察官，但他宣誓就職、正式上任不到一小時，便遭川普總統開除。(美聯社)

西雅圖聯邦法官15日一致任命羅戈夫(Roger Rogoff)為新任檢察官，但他宣誓就職、正式上任不到一小時，便遭川普總統開除，再次突顯法院與總統之間因極具權力的檢察官職位存在緊張關係。

羅戈夫曾任法官，也是經驗豐富的州和聯邦檢察官；15日上午7點40分在西雅圖市中心的聯邦法院宣誓就任聯邦檢察官，之後前往聯邦檢察官辦公室，要求與川普任命的臨時檢察官弗洛伊德(Charles Neil Floyd)會面，等候時收到川普政府的電郵，通知他已被解職。

羅戈夫表示，正諮詢律師，考慮針對被解雇一事提起訴訟。他說，由於川普政府始終未回應其團隊就其任命一事進行溝通的請求，因此他早已預料自己將遭開除。

總統通常會任命每個司法轄區的最高聯邦檢察官，除臨時任命外，都須獲參議院確認；萬一臨時任命期限在提名人獲確認前便到期，該司法轄區法官可任命該區聯邦檢察官。

但在川普執政期間，司法部頻頻試圖讓未經確認的檢察官無限期留任。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)15日在社群媒體上貼文稱，地區法院法官可任命臨時聯邦檢察官，總統可予以解雇；並指控法官任命羅戈夫時，放棄與政府協商這個由來已久的程序，該程序旨在確保被選中的聯邦檢察官具備資格。

川普去年10月任命曾任移民法官的弗洛伊德為臨時聯邦檢察官，從未將其提名提交參議院；弗洛伊德的臨時任期今年2月結束後，川普僅簡單更改他的頭銜，川普政府先前也曾在其他聯邦司法區這麼做，這一次，川普任命弗洛伊德為第一助理聯邦檢察官，最高職位則空缺。

聯邦上訴法院5月間對這種操作模式的合法性提出質疑。

15日上午，聯邦法院法官一致任命羅戈夫為華盛頓州西區聯邦檢察官；聯邦法院的17名現任資深法官，是由前後五位總統所任命。

華盛頓州民主黨參議員莫瑞(Patty Murray)曾反對弗洛伊德任聯邦檢察官，也猛烈抨擊川普迅速解雇羅戈夫，她認為本屆政府不願遵循法律諮詢和同意程序，只想安插親信推行腐敗的政治議程。

精華 FAQ

  • 西雅圖聯邦法院的17名現任資深法官一致任命羅戈夫接任華盛頓州西區聯邦檢察官，原因是臨時任命期限已到，依法由法院補任。

  • 他宣誓就職後前往聯邦檢察官辦公室，等待與臨時檢察官會面時，收到川普政府電郵通知已被解職，整個過程不到1小時。

  • 爭議核心在於法院能否任命臨時聯邦檢察官，以及總統是否可立即解雇。川普政府被指試圖讓未經參議院確認者長期留任，引發外界質疑。

西雅圖 川普 司法部

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