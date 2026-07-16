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管控言論？密西根教室標語限用 保留支持川普等內容 學區否認雙標

編譯陳韻涵／綜合報導
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密西根州底特律的羅密歐社區學區，限制只能在教室張貼獲批准的32句標語。(示意圖，...
密西根州底特律的羅密歐社區學區，限制只能在教室張貼獲批准的32句標語。(示意圖，美聯社)

密西根州底特律的羅密歐社區學校(Romeo Community Schools)限制教室布置用語的政策，招致外界質疑學區過度管控言論，成為全美近年攸關學校言論自由、多元性別(LGBTQ)平權與教育政策爭議的最新案例。

非營利教育新聞網站「Chalkbeat」報導，羅密歐社區學區理事會今年4月通過一項新政策，禁止教師在教室內展示與課程無關的「政治與意識形態符號」。

該學區上月8日於暑假前兩天寄發備忘錄給教職員，公布核准張貼在教室的32句標語；換言之，教室布置的詞語只能從該名單中選擇，若要張貼清單以外的字詞，則須經過校方行政、主管、法務等重重審核程序才能獲准。

核准名單包括許多勵志、鼓勵包容的字句，如「歡迎每個人」(Everyone is welcome)、「做自己」(Be Yourself)，以及「我們尊重每個人的意見」(We value all voices)等。

華盛頓郵報報導，引發爭議的並非核准內容，而是未納入的標語，例如近年經常出現在LGBTQ平權活動與相關訴訟中出現的「這裡容不下仇恨」(Hate has no home here)、所有人都受歡迎(All are welcome here)等字眼。

多名教師擔心工作受影響而匿名受訪，他們透露，指定標語政策實施後，校方要求移除教室內的彩虹旗等相關圖示，同時保留部分支持川普總統的海報及象徵支持警察的「細藍線」(Thin Blue Line)，質疑學區執行政策時採取雙重標準。

學區發言人則否認雙標，澄清政策旨在避免與課程無關的意識形態與黨派政治進入課堂，營造專注學習的教育環境，而非針對特定族群或政治立場。

法律學者指出，學區依法對教室布置內容具備極大管理權限，但羅密歐社區學校這類「白名單」(whitelist)制度與審核的做法較少見，同時也因限制較嚴格而引發關注。

精華 FAQ

  • 學區禁止教師展示與課程無關的政治與意識形態符號，並公布僅可張貼的32句標語清單；若要使用清單外文字，還必須經過行政、主管與法務等多重審核。

  • 爭議點在於未列入的內容多與LGBTQ平權相關，例如「這裡容不下仇恨」與「所有人都受歡迎」等，同時教師指稱彩虹旗被移除，卻有支持川普與警察的標誌保留。

  • 學區發言人否認雙標，表示政策目的是避免與課程無關的黨派政治和意識形態進入教室，維持專注學習的環境，並非刻意針對任何特定族群或政治立場。

學區 華盛頓郵報 川普

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