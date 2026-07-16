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數據中心吃電 東部13州電費未來三年將增加63億元

編譯周芳苑／綜合報導
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美國最大電網營運商PJM公司預計未來三年內，東部13州數百萬家庭和企業電費將增加...
美國最大電網營運商PJM公司預計未來三年內，東部13州數百萬家庭和企業電費將增加63億元。圖為賓州的亞馬遜數據中心。(美聯社)

美國最大電網營運商PJM公司14日公布電力拍賣結果，預計未來三年內，在數據中心電力需求激增下，東部13州數百萬家庭和企業電費將增加63億元。

各家電力公司在年度拍賣中提交用電高峰期願意向PJM供電的報價，PJM根據報價推估向東部13州和哥倫比亞特區用戶收取的電費。

PJM聲明稱，數據中心讓整個地區電力需求大增。

PJM總裁兼執行長米爾斯(David Mills)說，拍賣結果顯示，電力需求增長速度持續超過供應，該公司正與政府和產業領袖展開合作，以盡快增加新發電設施、控制電網新增負荷以恢復供需平衡。

近幾年電費持續上漲，民眾和政界人士對PJM越來越不滿，對數據中心的憤怒情緒也在全美蔓延。紐約州14日宣布全美第一個數據中心暫停建造令，將暫建一年以評估對環境和能源消耗的影響。

PJM電網供電範圍從維吉尼亞州維吉尼亞灘(Virginia Beach)一直延伸到芝加哥，涵蓋6700萬人口，電力系統網路涵蓋維州北部的全球最大數據中心集群。

PJM是區域電網管理者，可左右零售電價，受聯邦能源監管會(FERC)監管，而非各州。不過賓州民主黨州長夏皮羅(Josh Shapiro)被高昂電價激怒，2024年12月控告PJM，結果雙方和解，拍賣價格受限，為消費者節省數十億元。

每一年的PJM拍賣決定之後兩年電價。PJM獨立市場監測機構Monitoring Analytics的數據顯示，2024年以來，數據中心陸續啟用，PJM區域內所有用戶電費約增加290億元。

在極端天氣下，PJM電網的備用電力經常捉襟見肘。

夏皮羅和其他州長抱怨PJM對於連接更多發電廠、太陽能和風力發電場、儲能電池和其他資源方面行動遲緩，無法有效緩解電網壓力、降低電價。

PJM電網涵蓋13州包括新澤西、賓州、德拉瓦、馬里蘭、維吉尼亞、西維吉尼亞、北卡羅萊納、田納西、肯塔基、俄亥俄、印第安納、伊利諾伊、密西根州，以及哥倫比亞特區。

精華 FAQ

  • PJM公布的拍賣結果顯示，受數據中心電力需求暴增影響，東部13州和哥倫比亞特區的數百萬家庭與企業，未來3年電費合計將增加63億元。

  • 因為數據中心集中在同一電網區域，帶動整體用電需求快速攀升，但新發電設施與電網供給擴充速度跟不上，供需失衡就會推高拍賣價格與零售電價。

  • PJM表示正與政府和產業領袖合作，盡快增加新發電設施並控制新增負荷；部分州長則批評PJM動作太慢，甚至已有州以法律或暫停建案方式回應。

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