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「哈德遜奇蹟」薩利機長 罹患阿茲海默症

記者王若馨／綜合報導
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曾於2009年締造「哈德遜奇蹟」、成功將全美航空1549號班機迫降於紐約哈德遜河...
曾於2009年締造「哈德遜奇蹟」、成功將全美航空1549號班機迫降於紐約哈德遜河的機長蘇倫伯格。(美聯社資料照)

曾於2009年締造「哈德遜奇蹟」、成功將全美航空1549號班機迫降於紐約哈德遜河的機長蘇倫伯格(Sully Sullenberger)，14日宣布自己罹患阿茲海默症

人稱「薩利機長」的蘇倫伯格，在2009年1月15日駕駛班機從紐約拉瓜地亞機場起飛，起飛僅約2分鐘就遭加拿大雁群撞擊，導致兩具引擎同時著火失效；他當下判斷飛機高度不足以返回機場，決定緊急迫降在紐約市中心的哈德遜河，最終讓機上150名乘客與5名機組人員全部平安獲救。

現年75歲的蘇倫伯格在聲明中表示，他最近被診斷出罹患早期阿茲海默症。

蘇倫伯格說：「我這一生都在服務他人：曾在美國空軍服役、擔任民航機師、事故調查員，也曾擔任美國駐國際民航組織(ICAO)大使。數十年來，我不斷為旅客的飛行安全發聲。而在1549號班機成功迫降哈德遜河後，我也藉由『哈德遜河奇蹟』賦予我的更大影響力，持續為航空業面臨的各種議題倡議。」

「因此，在人生的這個新階段，我重新思考『服務』的真正意義。而我得到的答案是：站出來發聲。我希望透過公開這件事，讓其他同樣活在這個疾病陰影下的家庭，感受到他們也可以勇敢地站出來。」

「1549號班機事件後，很多人告訴我們，那次的結果帶給他們希望。蘿莉(Lorrie)，我相伴37年、了不起的人生夥伴，說我們現在正需要一點這樣的希望。」

「每當有人問起1549號班機為何能化險為夷，我總會說『勇氣是會傳染的』。那一天，正是這股勇氣讓所有人團結一心，成功讓機上所有人平安脫困。現在，我們同樣需要這股勇氣去對抗這個疾病。如今我也成為了這個龐大群體中的一分子，我們將一起勇敢面對。」

這起事件曾在2016年被導演克林伊斯威特(Clint Eastwood)拍成電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」(Sully)，由湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演。

精華 FAQ

  • 現年75歲的蘇倫伯格表示，自己最近被診斷出罹患早期阿茲海默症。他選擇公開病情，是希望以自身經歷鼓勵同樣受疾病影響的家庭勇敢站出來。

  • 因為他在2009年1月15日駕駛全美航空1549號班機時，起飛後不久遭雁群撞擊，兩具引擎失效，最後果斷迫降哈德遜河，讓機上155人全數平安獲救。

  • 他強調自己一生都在服務他人，如今也把面對阿茲海默症視為新的服務方式，希望透過發聲帶來希望，並提醒大家需要像當年一樣的勇氣共同對抗疾病。

加拿大 阿茲海默症 紐約市

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