熱穹由中西部東移 高溫影響1.25億人紐約99℉ 華府、費城101℉

全球最強的熱穹之一14日籠罩美國中北部地區並開始向東移動，全國有逾1.25億人處於高溫預警下。(美聯社)

全球最強的熱穹 之一14日籠罩全國中北部地區，外緣向東延伸至大西洋中部地區。這波可能打破紀錄的高溫正向東移動，全國有逾1.25億人處於高溫預警下。

華盛頓郵報報導，這個幅員廣闊的高壓區與北非上空另一個強烈熱穹不相上下，是目前全球最強的兩個熱穹。

14日從達科他州到新罕布夏州，許多地區的氣溫都超過華氏100度；熱天氣15日抵達大西洋中部地區。在東北部和大西洋中部地區，這波高溫天氣將伴隨幾個悶熱的夜晚，夜晚氣溫只會降至70多到80度左右。

15日，在熱穹北邊的紐約州北部、佛蒙特州、新罕布夏州和緬因州部分地區，將出現3級強烈雷暴風險(thunderstorms，總共5級)，並可能伴隨破壞性強陣風和數起龍捲風；過去這些地區很少見到龍捲風。

蒙大拿州12日創下驚人的華氏115度高溫，13日在密西根州上半島締造了100度高溫。極端高溫、高濕度和強風天氣，蔓延至加拿大安大略省；在野火煙霧遮蔽天空的情況下，安省雷灣市(Thunder Bay)13日氣溫仍達到創紀錄的102.4度；預計煙霧15日越過五大湖區進入東北部，造成霧霾天氣；可能影響從明尼亞波利斯到底特律、水牛城和紐約等地的空氣品質。位於紐約州賓漢頓(Binghamton)的國家氣象局指出，「14日晚至15日，煙霧可能非常濃厚。」

國家氣象局預測，以下地區的氣溫最值得關注，未來幾天可能會接近、追平或打破紀錄：

15日，巴爾的摩和大西洋城氣溫將達102度；德拉瓦州威明頓氣溫將達100度；紐約（甘迺迪國際機場）及賓州哈里斯堡和雷丁(Reading)氣溫將達99度。16日，華府 、費城 和紐瓦克以及巴爾的摩氣溫，將達到101度。

14日，紐約州奧伯尼(Albany)氣溫達到98度。波士頓14日晚至15日早晨的最低氣溫預計將達創紀錄的華氏80度，幾乎與往年同期平均最高氣溫持平。

新澤西州芒特霍利(Mount Holly)國家氣象局提醒民眾：「勿將幼兒和寵物留在無人看管的車輛內。車內溫度會在幾分鐘內達到致命水平。」