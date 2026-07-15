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亞州店員依規接手客人不付錢彩票 竟中1280萬 被超商提告開除

記者顏伶如／綜合報導
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OK超商因為中了大獎的彩票控告店員。(美聯社)
OK超商因為中了大獎的彩票控告店員。(美聯社)

去年11月，有顧客到OK超商(Circle K)位於亞利桑納州史考特岱爾(Scottsdale)的連鎖分店購買共計85元的The Pick樂透彩票，店員高里薩(Robert Gawlitza)列印彩票之後，客人只願意付款60元，把價值25元的彩票留在櫃台。根據超商懲罰規定，列印彩票如果超過20元沒有賣出，店員必須自掏腰包承擔損失，留在店裡的採票隔天開出1280萬元獎金，高里薩花錢買下彩票，結果遭到超商提告。

眾生相雜誌(People)報導，彩金已遭亞利桑納樂透局(Arizona Lottery)扣留，等候法院判決。OK超商對雜誌發表聲明說，公司致力於「做正確的事」，與樂透局保持堅實、透明的合作關係，希望法院釐清在如此特殊情況下的彩票合法所有權歸屬。

當地媒體報導，OK超商今年2月對高里薩提告，指控他企圖兌現客人在2025年11月24日留在店裡的中獎彩票。

超商規定，如果超過20元的列印彩票沒有賣出，店員就要自掏腰包買下，做為預防錯印或多印彩票的懲罰措施。

根據報導，一名女客人到店裡說要購買85元的The Pick彩票，高里薩完成列印之後，客人只付款60元，把另外25元彩票留在櫃台。

留在店裡的彩票隔天開出1280萬彩金，高里薩按照懲罰規定掏錢規定買下25元彩票，由另一名員工幫忙結帳並拿到收據。有六名前任和現任員工確認高里薩的說詞。

辯護律師柯斯魯德(Josh Kolsrud)說，高里薩依照所有規定，目前首要目標是洗刷清白，向世人證明並沒有犯錯。柯斯魯德做到超商規定的所有步驟：打卡下班，脫掉制服，購買彩票，在彩票背後簽名，然後再打卡上班，整個過程中曾跟幫忙結帳的同事說要平分彩金。

高里薩在OK超商工作20年，卻因彩票事件在今年初以違反門市規定為由遭到開除。OK超商主張，中獎彩金應該屬於公司。高里薩則說該公司得知那張中獎彩票價值逾千萬元後，才開始質疑他對該張中獎彩票的所有權。

精華 FAQ

  • 去年11月，一名顧客在史考特岱爾的OK超商購買85元The Pick彩票，店員先列印後卻只收60元，剩下25元的彩票留在櫃台，成為後續爭議的起點。

  • 因為超商規定，若超過20元的列印彩票沒賣出，店員必須自掏腰包承擔損失，所以高里薩依規買下彩票，並由同事協助完成結帳與收據流程。

  • 那張票隔天開出1280萬彩金後，OK超商主張中獎彩票應屬公司所有，並指控高里薩企圖兌現該票，於今年2月提告，且他後來也因違規被開除。

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