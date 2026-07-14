阻擋派拉蒙收購華納兄弟 12州聯合提告
12州13日針對派拉蒙影業(Paramount)收購華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)一案提起訴訟，理由是這筆價值810億元巨額併購案將扼殺好萊塢競爭，導致就業機會減少。
主導這一椿跨州訴訟的加州檢察長辦公室表示，各州要求華納和派拉蒙在訴訟案司法程序結束前不要完成合併，如果兩家公司不同意，提告的12州將申請臨時限制令。
加州檢察長邦塔(Rob Bonta)聲明稱，這兩家娛樂巨頭非法合併將使得電影和電視節目價格上漲、品質下降、內容減少，進而連累電影院、有線電視業者，最終損害全美觀眾權益。
除了加州，其他提告州包括亞利桑納、科羅拉多、康州、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡和華盛頓州。
Skydance旗下的派拉蒙影業回應稱，這起訴訟扭曲了反壟斷法，堅稱兩大公司合併後，將打造強大競爭體以對抗目前支配市場、損害影院放映市場和娛樂業就業的的串流媒體和技術平台。
派拉蒙誓言將全力捍衛這筆交易。華納則不予置評，聲稱相關事宜由派拉蒙負責。
派拉蒙與華納一旦合併，HBO Max、「哈利波特」(Harry Potter)等熱門影片乃至於CNN等都將與CBS、「捍衛戰士」(Top Gun)以及Paramount+串流服務整併。
合併案稍早與Netflix展開數月公開競購戰後於4月間獲股東批准、上個月獲政府認可，值此關鍵時刻，多州訴訟恐對合併帶來阻礙。
司法部以長篇聲明表示支持收購。派拉蒙宣稱已在中國、加拿大和澳洲等國獲得監管部門批准；在歐盟及英國等其他國家的審查仍在進行中。
派拉蒙和華納希望第三季完成交易。派拉蒙承諾，如果9月30日前未完成收購，將向股東支付補償金。
合併案備受多方批評。數千名演員、導演、編劇和其他業內人士明確反對；民主黨人懷疑監管機構是否會像以往那樣嚴格審查。
共有12州加入跨州訴訟，包括加州、亞利桑納、科羅拉多、康州、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡和華盛頓州。 原告主張這筆810億元交易會扼殺好萊塢競爭，導致電影和電視節目價格上漲、品質下降、內容減少，並波及電影院、有線電視與相關就業。 派拉蒙稱訴訟扭曲反壟斷法，認為合併後可形成更強競爭體，對抗支配市場的串流與技術平台，並表示將全力捍衛交易。
精華 FAQ
共有12州加入跨州訴訟，包括加州、亞利桑納、科羅拉多、康州、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡和華盛頓州。
原告主張這筆810億元交易會扼殺好萊塢競爭，導致電影和電視節目價格上漲、品質下降、內容減少，並波及電影院、有線電視與相關就業。
派拉蒙稱訴訟扭曲反壟斷法，認為合併後可形成更強競爭體，對抗支配市場的串流與技術平台，並表示將全力捍衛交易。
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