阻擋派拉蒙收購華納兄弟 12州聯合提告

12個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大併購案對影視產業競爭構成威脅。(路透)

12州13日針對派拉蒙影業(Paramount)收購華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)一案提起訴訟，理由是這筆價值810億元巨額併購案將扼殺好萊塢 競爭，導致就業機會減少。

主導這一椿跨州訴訟的加州 檢察長辦公室表示，各州要求華納和派拉蒙在訴訟案司法程序結束前不要完成合併，如果兩家公司不同意，提告的12州將申請臨時限制令。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)聲明稱，這兩家娛樂巨頭非法合併將使得電影和電視節目價格上漲、品質下降、內容減少，進而連累電影院 、有線電視業者，最終損害全美觀眾權益。

除了加州，其他提告州包括亞利桑納、科羅拉多、康州、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡和華盛頓州。

Skydance旗下的派拉蒙影業回應稱，這起訴訟扭曲了反壟斷法，堅稱兩大公司合併後，將打造強大競爭體以對抗目前支配市場、損害影院放映市場和娛樂業就業的的串流媒體和技術平台。

派拉蒙誓言將全力捍衛這筆交易。華納則不予置評，聲稱相關事宜由派拉蒙負責。

派拉蒙與華納一旦合併，HBO Max、「哈利波特」(Harry Potter)等熱門影片乃至於CNN等都將與CBS、「捍衛戰士」(Top Gun)以及Paramount+串流服務整併。

合併案稍早與Netflix展開數月公開競購戰後於4月間獲股東批准、上個月獲政府認可，值此關鍵時刻，多州訴訟恐對合併帶來阻礙。

司法部以長篇聲明表示支持收購。派拉蒙宣稱已在中國、加拿大和澳洲等國獲得監管部門批准；在歐盟及英國等其他國家的審查仍在進行中。

派拉蒙和華納希望第三季完成交易。派拉蒙承諾，如果9月30日前未完成收購，將向股東支付補償金。

合併案備受多方批評。數千名演員、導演、編劇和其他業內人士明確反對；民主黨人懷疑監管機構是否會像以往那樣嚴格審查。