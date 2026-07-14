我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

阻擋派拉蒙收購華納兄弟 12州聯合提告

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
12個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大...
12個州13日提起訴訟，尋求阻止派拉蒙天舞收購華納兄弟探索，稱這項好萊塢史上最大併購案對影視產業競爭構成威脅。(路透)

12州13日針對派拉蒙影業(Paramount)收購華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)一案提起訴訟，理由是這筆價值810億元巨額併購案將扼殺好萊塢競爭，導致就業機會減少。

主導這一椿跨州訴訟的加州檢察長辦公室表示，各州要求華納和派拉蒙在訴訟案司法程序結束前不要完成合併，如果兩家公司不同意，提告的12州將申請臨時限制令。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)聲明稱，這兩家娛樂巨頭非法合併將使得電影和電視節目價格上漲、品質下降、內容減少，進而連累電影院、有線電視業者，最終損害全美觀眾權益。

除了加州，其他提告州包括亞利桑納、科羅拉多、康州、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡和華盛頓州。

Skydance旗下的派拉蒙影業回應稱，這起訴訟扭曲了反壟斷法，堅稱兩大公司合併後，將打造強大競爭體以對抗目前支配市場、損害影院放映市場和娛樂業就業的的串流媒體和技術平台。

派拉蒙誓言將全力捍衛這筆交易。華納則不予置評，聲稱相關事宜由派拉蒙負責。

派拉蒙與華納一旦合併，HBO Max、「哈利波特」(Harry Potter)等熱門影片乃至於CNN等都將與CBS、「捍衛戰士」(Top Gun)以及Paramount+串流服務整併。

合併案稍早與Netflix展開數月公開競購戰後於4月間獲股東批准、上個月獲政府認可，值此關鍵時刻，多州訴訟恐對合併帶來阻礙。

司法部以長篇聲明表示支持收購。派拉蒙宣稱已在中國、加拿大和澳洲等國獲得監管部門批准；在歐盟及英國等其他國家的審查仍在進行中。

派拉蒙和華納希望第三季完成交易。派拉蒙承諾，如果9月30日前未完成收購，將向股東支付補償金。

合併案備受多方批評。數千名演員、導演、編劇和其他業內人士明確反對；民主黨人懷疑監管機構是否會像以往那樣嚴格審查。

精華 FAQ

  • 共有12州加入跨州訴訟，包括加州、亞利桑納、科羅拉多、康州、麻州、明尼蘇達、內華達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄勒岡和華盛頓州。

  • 原告主張這筆810億元交易會扼殺好萊塢競爭，導致電影和電視節目價格上漲、品質下降、內容減少，並波及電影院、有線電視與相關就業。

  • 派拉蒙稱訴訟扭曲反壟斷法，認為合併後可形成更強競爭體，對抗支配市場的串流與技術平台，並表示將全力捍衛交易。

加州 好萊塢 電影院

上一則

1周2起 ICE擊斃緬因州哥裔男引發抗議

下一則

美國分裂太嚴重 好市多靠這魅力成「最後淨土」

延伸閱讀

美12州提反托拉斯訴訟 阻派拉蒙收購華納兄弟探索

美12州提反托拉斯訴訟 阻派拉蒙收購華納兄弟探索
新州豐厚減稅優惠 吸引大型製片廠進駐

新州豐厚減稅優惠 吸引大型製片廠進駐
賓州知名連鎖超市Giant Eagle 克羅格16.5億收購

賓州知名連鎖超市Giant Eagle 克羅格16.5億收購
周末票房 ／「超少女」不敵「玩具總動員5」

周末票房 ／「超少女」不敵「玩具總動員5」

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬