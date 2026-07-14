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1周2起 ICE擊斃緬因州哥裔男引發抗議

編譯盧炯燊／綜合報導
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緬因州民眾13日抗議ICE 執法人員開槍擊斃一名26歲的哥倫比亞男子。(美聯社)
緬因州民眾13日抗議ICE 執法人員開槍擊斃一名26歲的哥倫比亞男子。(美聯社)

美國移民及海關執法局(ICE)執法探員13日早上在緬因州開槍擊斃一名26歲的哥倫比亞男子，這是一星期內ICE探員第2次使用致命武力，事件在當地引發抗議活動。

美聯社報導，事發於緬州比迪福德(Biddeford)，該州獨立聯邦參議員金恩(Angus King)獲國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)告知，執法人員當時正追捕該男子打算將他遣返，當準備把他拉出車外時，對方涉嫌將車輛撞向執法探員，一名ICE探員開槍將他擊斃。

槍擊事件發生後，數十名示威者在現場，舉著「停止殺害我們」的標語牌抗議。

穆林用車輛「武器化」來形容該男子的行為，又聲稱涉案探員當時並未佩戴隨身記錄儀，聯邦調查局(FBI)已展開調查。穆林告訴金恩，ICE探員前往比迪福德是要進行逮捕，但是目標並非被擊斃的死者。

金恩說，由於執法人員沒有配戴記錄儀，難以確定當時是否受到性命威脅而需要使用致命武力，因此必須徹查真相。

國土安全部(DHS)後來在社群平台 X 發文表示，ICE探員當時正在監視一處與一名已收到最終遞解令人士有關的地址。當 ICE 探員試圖攔查一輛從該地址駛出的車輛時，該車輛企圖逃離現場。基於對公共安全的擔憂，一名執法人員遂開槍。

民主黨籍州長米爾斯(Janet Mills)也說，州警、州檢察長辦公室、法醫辦公室等會與FBI合作，確保調查盡可能透明及徹底。

在事發地點一家洗衣店的東主向美聯社說，他店裡的保全畫面拍到事件經過，該男子的汽車滑行到十字路口時原地打轉，擋風玻璃上有彈孔，兩名ICE探員跑到十字路口，另一名ICE探員駕駛一輛SUV駛入路口。店東相信該男子當時已經死了，又說緬州警方要求他不要公開這些錄影。

緬州維權組織稱，遭擊斃男子是一名26歲的哥倫比亞公民，持有美國合法工作許可及社保號碼，當時正出門上班。哥倫比亞大使館則說正與美國當局聯繫確認他的身分。

緬州這起致命槍擊事件，成為川普政府嚴厲打擊移民以來， 有紀錄可查的至少第 9 起聯邦移民執法人員開槍的死亡事件，也是一星期內發生的第二起，一名在美已生活30年的52歲無證墨西哥公民阿勞霍 (Lorenzo Salgado Araujo) ，7 日在加州遭執勤ICE探員槍殺，並引發外交風波。

精華 FAQ

  • 事件發生於緬因州比迪福德，ICE探員追捕一名欲遣返的男子時，當準備將其拉出車外，對方疑似駕車撞向探員，遂遭開槍擊斃。

  • 國土安全部稱，涉案男子企圖以車輛逃離且基於公共安全疑慮，探員才開槍；FBI已展開調查，州政府也承諾與相關單位合作徹查。

  • 死者被指為持合法工作許可的26歲哥倫比亞公民，事件引發示威與質疑；且這已是1周內第2起ICE致命開槍案，也是川普政府強硬移民執法下的第9起死亡事件。

ICE 緬因州 哥倫比亞

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