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止痛藥泰諾被控造成自閉或過動症 聯邦上訴法院准繼續訴訟

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦第二巡迴法院允許500 多起針對止痛藥「泰諾」生產商Kenvue的私人訴訟繼...
聯邦第二巡迴法院允許500 多起針對止痛藥「泰諾」生產商Kenvue的私人訴訟繼續進行。(美聯社)

位於紐約市曼哈頓的聯邦第二巡迴法院 13 日推翻下級地方法院的裁決，允許500多起針對止痛藥「泰諾」(Tylenol) 生產商 Kenvue 的私人訴訟繼續進行。

綜合彭博等媒體報導，500多起訴訟都是指控「泰諾」與造成兒童有自閉症及注意力不足過動症(ADHD)有關，但地方法院法官早前認為缺乏科學證據而予以駁回，原告遂上訴至巡迴法院。

巡迴法院 13日推翻地院法官的裁決，指不當排除3名專家證人的證詞，相關訴訟必須繼續審理。

500多名原告在原來的入稟狀聲稱，在懷孕期間服用「泰諾」導致子女患有自閉症或 ADHD。然而相關科學研究，尚未證實服用「泰諾」與自閉症或 ADHD 存在因果關係。

總統川普一直強烈敦促孕婦不要服用「泰諾」，但一些公共衛生專家指責川普對「泰諾」的攻擊既不科學又危險，使有關爭議不僅是科學及公衛問題，更摻雜了政治因素，因此一直是輿論焦點。

此外相關訴訟也受到投資市場關注，由於恢復訴訟，Kenvue 股價下跌 0.7%。

「泰諾」、「必理痛」(Panadol)、「泰普妥」(Tempra)等止痛藥，都是以「乙醯胺酚」(Acetaminophen)為主要活性成分，被認為是治療孕婦疼痛及發燒的最安全選擇，因為其他藥物，包括阿司匹林(Aspirin)或「布洛芬」(Ibuprofen)，都已證實會對胎兒造成風險。

不過巡迴法院法官在判詞表示，他們的裁決絕不構成科學建議或公共衛生政策的依據，而是確定某些專家證詞是否應該被採納，本次裁決是由於「地院法官排除了部分原告專家證人」的證詞。

Kenvue 發言人重申，可信的獨立科學研究表明，服用乙醯胺酚與自閉症或ADHD之間，並沒有已證實的因果關係，聲稱本案不應採納原告專家證人的意見。

Kenvue 原屬強生公司，銷售「泰諾」已有數十年歷史，2023年分拆出來，2025年由紙業及護理產品巨頭金百利克拉克(Kimberly-Clark)收購。

精華 FAQ

  • 法院推翻下級地院原本駁回案件的決定，認為不應排除部分原告專家證詞，因此500多起針對Kenvue的私人訴訟必須繼續審理。

  • 原告主張在懷孕期間服用泰諾，導致子女患有自閉症或注意力不足過動症ADHD；但目前相關研究尚未證實兩者之間存在因果關係。

  • 案件因川普公開敦促孕婦別吃泰諾而高度政治化，也受到投資市場關注；裁決公布後，Kenvue股價下跌0.7%，顯示訴訟風險影響市值。

曼哈頓 紐約市

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