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美國分裂太嚴重 好市多靠這魅力成「最後淨土」

記者顏伶如／綜合報導
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在政治分裂的美國，去量販店好市多購物，成為美國人共同的儀式。(美聯社)
在政治分裂的美國，去量販店好市多購物，成為美國人共同的儀式。(美聯社)

華爾街日報分析，會員制量販店好市多(Costco)對民眾的吸引力幾乎可以媲美好萊塢，堪稱美國最後的美好共同文化根源。在充滿摩擦的美國，超級盃中場秀要分兩場較勁，政治局勢更是高度分裂，光顧好市多成為美國人共同的儀式，而物美價廉是其核心。

今夏來美國來看世界盃足球賽的外國觀光客，對好市多分店面積可觀、免費提供試吃等特色感到驚奇。網紅拍片介紹好市多配合超級盃賽事、農曆新年推出的特別商品經常引起網路瘋傳，TikTok、Instagram等社群媒體也常出現在好市多約會、舉辦驚喜生日派對、求婚的影片，甚至以好市多為主題的家庭派對。

紐奧良「嘉年華狂歡節」(Mardi Gras)熱鬧登場之際，當地管樂隊在好市多賣場演奏，職棒大聯盟(MLB)科羅拉多洛磯隊(Colorado Rockies)球迷把整隻好市多烤雞帶進庫爾斯球場(Coors Field)大快朵頤。

好市多是政治的淨土，顧客不分立場，尤其是一致愛買單價4.99元的烤雞。(美聯社)
好市多是政治的淨土，顧客不分立場，尤其是一致愛買單價4.99元的烤雞。(美聯社)

在Tik Tok與Instagram擁有87.5萬追蹤粉絲的數位生活品牌「老猶太人」(Old Jewish Men)創辦人林斯基(Noah Rinsky)表示：「對我來說，好市多有點像是美國文化的脈動。」

他說，好市多是少數幾個能讓不同政治立場的人都一致贊成是個好地方的最後淨土。「老猶太人」相當多內容是與好市多有關的惡搞或趣聞，好市多不拘小節、講究物美價廉的模式，尤其是單價4.99元的烤雞(Rotisserie Chicken)，與老一輩猶太人幾乎完美契合，這是像全食超市(Whole Foods)等高價、精緻路線商店所望塵莫及。

就連較富裕消費者都轉而前往折扣商店買東西之際，民眾瘋狂喜愛好市多季節特產以及幾乎與昂貴品牌類似的Kirkland品牌平替版，投射出來的感覺，是看似遙不可及的美好生活依舊可以實現。

好市多員工以友善、年資悠久及薪資待遇優渥著稱，讓好市多對網紅增加更多吸引力，拍片可以盡情發揮。好市多員工薪資高於零售業平均，執行長瓦克瑞斯(Ron Vachris)就是從推高機操作員做起。

精華 FAQ

  • 因為在政治對立與社會摩擦加劇的美國，好市多仍能讓不同立場的人都接受與喜愛。其物美價廉、平實不浮誇的風格，讓購物變成少數共享的生活儀式。

  • 包括大面積賣場、免費試吃、節慶特別商品，以及Kirkland平替品牌。許多網紅也會拍攝在好市多約會、慶生、求婚或主題派對的影片，因而常在社群瘋傳。

  • 文章指出好市多員工以友善、資歷長與待遇佳著稱，薪資也高於零售業平均。執行長瓦克瑞斯更是從推高機操作員一路升任，凸顯其重視內部培養的文化。

好市多 超級盃 好萊塢

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