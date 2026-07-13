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妻子臨盆仍遭遣返…川普強硬打擊無證移民 86名「追夢人」被驅逐

中央社／休士頓12日綜合外電報導
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美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府推出的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）原本旨在保護幼年隨家人入境的無證移民，然而近期多名受DACA保護、俗稱「追夢人」（Dreamers）的移民仍在川普政府的打擊無證移民行動中遭到遣返

法新社報導，康崔拉斯（Jose Contreras）就是其中一人。他原本以為自己受到DACA的保護、不會被遣返，卻在今年1月2日出席例行移民聽證會時遭上銬拘留，當天即被遣返出生地宏都拉斯。

康崔拉斯表示，當時他請求暫緩遣返，因為妻子即將臨盆，但移民官員卻一笑置之。

康崔拉斯遭遣返後在宏都拉斯停留了118天，之後法院裁定遣返違法，他才得以返美。不過他的兒子已於2月底在德州出生，而他無法陪伴在側。

2012年推出的DACA俗稱「追夢人計畫」，允許當時16歲以下、符合特定資格的無證移民暫緩遣返，還可申請工作許可；但他們需每2年申請延續資格，且無法申請永久居留權。根據美國政府統計，目前約有50萬人受此計畫保障。

然而，非政府組織「家在這裡」（Home is Here）援引國土安全部（Department of Homeland Security）提交國會的資料指出，川普政府至少逮捕了343名追夢人，並已遣返其中至少86人。

另名42歲女子艾斯特拉達（Maria de Jesus Estrada）15歲時從墨西哥赴美，之後長年居住加州。她與23歲女兒一同出席移民聽證會時遭拘留，當天即被遣返墨西哥。

在康崔拉斯與艾斯特拉達的案件中，移民當局均表示，兩人是因其年輕時收到、尚未撤銷的遣返令而遭驅逐。但美國法院最終裁定遣返違法，並允許兩人返美。

替兩人辯護的律師托欽（Stacy Tolchin）表示，這2起案件顯示川普政府「以違法且不人道的方式扭曲法律」。

川普在首個總統任期內曾試圖全面終止DACA，但遭法院阻止。目前他正要求國會針對複雜的移民問題制定永久解決方案。

移民改革倡議團體FWD.us主席舒爾特（Todd Schulte）表示，川普政府正透過拖延審查、拒絕申請、拘留及遣返等方式，逐步瓦解DACA計畫。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普政府雖未正式廢除DACA，卻在執法上加強打擊，透過出庭拘留、拒絕申請、拖延審查與遣返等方式，讓部分追夢人仍面臨被驅逐的風險。

  • 康崔拉斯1月2日出席移民聽證會時遭上銬拘留，當天即被送回宏都拉斯；他曾請求因妻子臨盆暫緩遣返卻未獲理會，法院後來也裁定這次遣返違法。

  • 根據「家在這裡」援引的國土安全部資料，川普政府至少逮捕343名追夢人，其中至少86人已遭遣返。移民團體批評這是以不人道且違法方式削弱DACA。

移民 川普 遣返

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