阿里巴巴賣違法藥物 與美司法部和解、支付6億元

公開紀錄顯示，中國電商巨頭「阿里巴巴 」集團(Alibaba Group)及其美國的數位支付處理商AUS Merchant Services未能阻止危險的藥品、化學原料與打錠機透過其平台賣給美國消費者，即使員工曾對相關規範提出警告，情況依然未改善。

多位知情人士向哥倫比亞廣播公司(CBS)透露，司法部檢察官已掌握足夠證據，證明阿里巴巴及AUS觸犯1938年頒布的美國聯邦食品、藥品和化妝品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)且構成重罪，該法禁止銷售、分銷或製造假冒、摻假或標示不實的藥品與醫療器材。

這宗案件始於川普 總統第一個任期期間，歷經數年與跨機構的縝密調查。

知情人士指出，拜登政府時期，當時的司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)辦公室一名高層官員曾敦促團隊持續深入蒐證，而非提早以較低金額和解，成為確鑿證據。

這宗案件近期進入收尾階段，消息人士透露，檢察官原本敦促司法部高層與阿里巴巴及AUS簽署緩起訴協議(deferred prosecution agreement)，形同讓前述兩家公司承認重罪。

最終結果卻是，此案以6億元罰款及沒收金額，加上一紙不起訴協議收場，兩家公司僅承認犯下較輕的罪刑。

司法部視此為勝利，但熟悉證據內容的知情人士則表示，這樣的結果「令人極度失望，一家中國公司存在極其惡劣的行為，不起訴協議根本算不上輕判」。

多位知情人士指出，此案並非單一個案，而是近幾個月來一連串涉及公共衛生與安全的企業案件遭司法部高層軟化、駁回或撤回支持的最新一例，儘管調查人員認為已有證據顯示，消費者面臨重大傷害風險。

非營利消費者權益團體「公眾公民」(Public Citizen)聯合主席麗莎·吉爾伯特(Lisa Gilbert)批評，「川普總統屢次宣稱要嚴厲打擊犯罪，但他的政府卻降低對企業違法行為的執法力度。」

吉爾伯特警告，在美國民眾的健康、安全與福祉遭受威脅之際，聯邦政府不予追究企業的不當行為，將造成實際後果。

司法部發言人否認執法力度軟弱，強調「確保國家食品供應安全是川普政府的首要任務，但司法部不贊成透過起訴進行監管」，檢察官將在考慮執法優先順序後，考量民事與刑事選項，追究從事不法行為對象的責任。