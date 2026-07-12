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蘋果告OpenAI 重演喬布斯Android大戰？

編譯季晶晶／綜合外電
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蘋果執行長庫克控告OpenAI，此舉有如喬布斯時代對谷歌Android發動專利戰...
蘋果執行長庫克控告OpenAI，此舉有如喬布斯時代對谷歌Android發動專利戰的翻版，被認為意在延緩AI裝置挑戰iPhone。(路透)

蘋果（Apple）控告OpenAI涉嫌竊取商業機密。華爾街日報分析，這場官司猶如已故共同創辦人喬布斯（Steve Jobs）2010年對Google Android發動專利戰的翻版，顯示蘋果正試圖透過法律手段，阻止OpenAI研發的新一代AI裝置威脅iPhone霸主地位。與OpenAI有宿怨的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也趁勢在X平台連番嘲諷該公司執行長奧特曼（Sam Altman）。

OpenAI近年積極布局AI裝置，不僅收購蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）的新創公司io，也著手開發一系列AI裝置，希望帶領消費者逐步擺脫智慧手機，因此被視為20年來對iPhone最具威脅的新挑戰者。

蘋果此次提告，目的可能不只是追究商業機密外洩，更希望拖慢OpenAI發展腳步，並遏止蘋果人才持續流向競爭對手。這也令人聯想到2010年喬布斯怒斥Android是「偷來的產品」，並對三星電子在內的Android陣營硬體廠發動長達八年的專利訴訟，最終於2018年和解收場。

如今蘋果在AI創新上明顯落後，新版Siri AI也並非完全自行開發，而是仰賴Google技術。報導認為，庫克在交棒前夕選擇向OpenAI開火，可能想干擾對手發展節奏，為自家產品開發爭取緩衝時間。

另一方面，馬斯克把握機會在X平台轉發相關消息，稱「騙子奧特曼又來了（Scam Altman strikes again）⋯⋯把詐騙提升到全新境界」。更貼出奧特曼照片加上「我做這個是因為我熱愛它」的圖說，意指對方「熱愛詐騙」。

這兩人昔日共同創立OpenAI，後來因OpenAI轉向營利架構而決裂，並因此對簿公堂。陪審團今年已判定奧特曼勝訴，馬斯克則表態要上訴。

面對連番攻訐，奧特曼回擊：「老兄，你才是那個向公開市場投資人推銷短期太空資料中心的人。」馬斯克嗆聲回去：「我們明年就會把它們送上太空。如果你的假釋官批准，你可以來看看。」

有網友對奧特曼補刀，說他對蘋果心懷畏懼；奧特曼表示他不怕蘋果，但對蘋果抱持高度敬意，他暗酸馬斯克：「判斷GPT-5.6 Sol是否為世界最佳模型的最可靠方式，就是看伊隆（馬斯克名字）是不是又開始對我著迷了。」

精華 FAQ

  • 外界認為蘋果不只是追究商業機密外洩，更想藉訴訟拖慢OpenAI的AI裝置發展，並減緩蘋果人才流向對手，替自家產品爭取調整時間。

  • 因為喬布斯當年曾指控Android是「偷來的產品」，並對Android陣營展開長達8年的專利訴訟；如今蘋果也被視為用法律手段防堵新競爭威脅。

  • 馬斯克趁蘋果提告之際，在X上連番嘲諷奧特曼，酸他「熱愛詐騙」；兩人因OpenAI轉向營利架構決裂，並且今年已打過官司，馬斯克還表明要上訴。

OpenAI Android Apple

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