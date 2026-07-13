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川普卸任後想續擁新空軍一號 民主黨決心阻止

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統步下新空軍一號。他希望卸任後能將這將飛機陳列在他的紀念圖書館，但飛機產權...
川普總統步下新空軍一號。他希望卸任後能將這將飛機陳列在他的紀念圖書館，但飛機產權歸屬仍有變數。(路透)

川普總統早已表明，希望中東國家卡達贈送的新「空軍一號」在他卸任後，能納入他將在邁阿密建造的總統圖書館陳列展覽。這個野心面臨著許多阻礙，包括未來可能需要使用這架飛機的總統，以及決心阻止他的民主黨人。

華爾街日報報導，這架飛機的產權已於2025年春季移交給美國空軍。這架卡達皇室贈送的波音747-8型豪華私人飛機經過耗資約4億元的改裝後，以於6月底投入服役，擔任川普總統的專屬座機。

6月24日，康州民主黨眾議員考特尼(Joe Courtney)提交了一份針對2027財年國防授權法案的修正案，旨在阻止卡達送的飛機產權被轉讓給任何個人或實體。

眾院共和黨領導層阻止了該修正案在眾院進行投票表決，但如果民主黨能在11月的期中選舉從共和黨手中奪回眾院或參院控制權，考特尼的提案或許有希望復活，一些議員可能會利用這架飛機作為牽制或刺激川普的政治工具。

考特尼的發言人表示：「考特尼眾議員將繼續努力，確保這架被川普總統形容為幾乎全新的VC-25B「橋梁」(Bridge)飛機，在他任期結束後、在納稅人投入巨資後，仍屬美國政府所有。」

軍方編號為VC-25A的兩架總統座機自1992年開始服役，而川普從第一任期就一直想要換架新的空軍一號，不過新一代VC-25B交貨延宕，目前預計需至2028年才能交機。卡達饋贈的波音747-8改裝費用約4億美元、安裝納稅人初資的通訊設備及其他軍規配備，成為下一代空軍一號交機前的過渡專機。

空軍並未說明這架被稱為VC-25B過渡專機會服役多久，但歷史顯示即使新一代空軍一號開始執行總統專機任務，前一代機型通常仍會持續服役多年，因此這架飛機可能無法在川普總統圖書館開館時展示。

歷史上，國立美國空軍博物館(National Museum of the U.S. Air Force)是退役總統專機的最終歸屬，如要出借給其他博物館展出，則由空軍部長決定，而該職務是政治任命，也就是未來若為民主黨執政，可能會阻止這架飛機借給川普圖書館。

精華 FAQ

  • 川普希望這架經改裝的波音747-8在他卸任後，能被納入他計畫於邁阿密興建的總統圖書館，作為展示品保存，而非繼續留在政府體系內服役。

  • 報導指出，飛機產權已在2025年春季移交美國空軍，並經約4億美元改裝後，於6月底投入服役，作為川普的專屬座機與VC-25B過渡專機。

  • 因為民主黨議員已提出修法阻止轉讓，若未來國會或空軍部長由反對者主導，也可能讓飛機繼續留在軍方，甚至無法借展到川普圖書館。

川普 民主黨 眾院

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