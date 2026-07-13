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赫塞斯令軍人整肅儀容 10個月後滿意嗎？

編譯盧炯燊／綜合報導
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國防部長赫塞斯(背影)對於美軍士兵儀容不整、體態肥胖、體能訓練鬆懈等狀況強烈不滿...
國防部長赫塞斯(背影)對於美軍士兵儀容不整、體態肥胖、體能訓練鬆懈等狀況強烈不滿。(路透)

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)去年9月召集數百名軍方高層將領，在維州匡提科(Quantico)軍事基地召開一次不同尋常的會議，但不是討論作戰能力，而是對部隊儀容不整、體態肥胖、體能訓練鬆懈等未達軍方標準的狀況，表達強烈不滿。他在會議上當場下達10項改善指令，同時禁止官兵蓄鬍。

時間經過將近10個月，情況又如何呢？

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)指出軍人體態儀容情況顯然未徹底改善。軍方一名匿名官員向CBS 說，儘管赫塞斯多次公開及私下呼籲加強改進，但他認為軍方高層並未完全接受他的要求，部隊官兵未如預期那樣迅速改變過來，赫塞斯因此大為沮喪。

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)在回應CBS的查詢時表示，赫塞斯部長對軍人抱有極高期望，將繼續要求各級官兵嚴格執行髮型、體重及儀容標準。他又說，「各級指揮官都應以身作則達到這些標準，落實這些要求，並將對取得成果負責。」

CBS報導說，在赫塞斯發出指令後，國防部曾發布備忘錄，指示部隊指揮官啟動程序，將那些因醫療問題獲豁免剃鬚的現役和後備軍人，經一年治療後仍未改善的話，就開除軍籍。

在赫塞斯發出指令前，官兵若被診斷出患有鬚部假性毛囊炎(又稱剃刀腫塊)，可獲豁免剃鬚。鬚部假性毛囊炎是一種皮膚病，對非裔男性的影響尤其嚴重。

另外，在某些情況下某些官兵可以留鬍鬚，例如錫克教徒、穆斯林及猶太教徒，因為信仰問題而需要蓄鬚。

有關軍人可否留鬚的爭議由來已久，2016年就因為錫克教士兵能否安全戴上防毒面罩就曾喧騰一時。

對於赫塞斯的要求，大多數官兵認同統一的標準及規範是軍事紀律的核心，有些更支持加強執行力度；但也有人認為，不能將那些無視規定的官兵與那些因醫療及宗教原因的人混為一談。

退休陸軍特種部隊指揮官尼爾森(Mike Nelson)認為，赫塞斯對軍隊某些標準的批評並非毫無道理，但國防部長不該關注這些問題，若將之視為影響戰鬥力的關鍵則更屬「荒謬」。

精華 FAQ

  • 他當時不是談作戰，而是強烈批評部隊儀容不整、體態肥胖與體能訓練鬆散，並當場提出10項改善指令，還宣布禁止官兵蓄鬍。

  • 報導指出，雖然赫塞斯多次公開與私下催促，軍方高層似乎沒有完全接受要求，官兵改變速度也不如預期，因此他感到十分沮喪。

  • 爭議在於它把一般違規者、醫療豁免者與宗教蓄鬚者混為一談；特別是剃刀腫塊等皮膚病影響非裔男性較深，且錫克教、穆斯林和猶太教徒也有信仰需求。

維州 赫塞斯

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