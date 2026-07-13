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紐約古根漢美術館檢出退伍軍人病菌 「已獲控制」

編譯中心╱綜合報導
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位於紐約市曼哈頓的古根漢美術館。(美聯社)
位於紐約市曼哈頓的古根漢美術館。(美聯社)

紐約市知名的古根漢美術館冷卻水塔近期被驗出含有可能導致退伍軍人病的細菌，成為曼哈頓最新一波疫情期間，多棟檢出相關細菌的建築物之一。目前已獲得控制。

美聯社報導，紐約市衛生局10日公布名單，稱上東區共有31棟建築物被要求清潔並消毒冷卻水塔。當局目前正應對最新一波的退伍軍人病(Legionnaires’ disease)疫情，這是一種嚴重型肺炎。

根據衛生局公布的名單，這座外觀獨特、呈圓柱形的美術館是19棟已完成清消的建築物之一，其餘建築物預計在11日前完成相關作業。

市府官員強調，檢測出陽性結果並不代表這些建築物就是疫情源頭，因為目前的檢測無法區分檢出的細菌是活菌或是死菌。

古根漢美術館(Solomon R. Guggenheim Museum)11日發布聲明表示：「市府已確認，目前不需採取額外措施，且館內任何人員都不會面臨風險。」美術館指出，館方委託外部公司，每月定期檢測並處理冷卻水塔。

由知名建築師萊特(Frank Lloyd Wright)設計的古根漢美術館已被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產，並被視為20世紀代表性建築作品之一。

據市衛生局最新數據，與上東區疫情相關者已有超過50人確診退伍軍人病，其中不到20人仍在住院，目前尚未傳出死亡病例。

去年，曼哈頓上城哈林區也曾爆發重大退伍軍人病疫情，造成7人死亡、逾100人染病。最終查出源頭為哈林醫院(Harlem Hospital)頂樓冷卻水塔，以及附近1處設有市府公共衛生實驗室工地的冷卻水塔。

軍團菌(Legionella bacteria)通常生長於溫暖的水中，並可透過建築物供水系統傳播，例如淋浴蓮蓬頭、熱水池與冷卻水塔。

冷卻水塔通常設置於建築物頂部，用於控制冷卻系統等設備的溫度，但不會影響飲用水、室內空氣或空調系統。

退伍軍人病也不會在人與人之間傳播，患者通常是在吸入遭汙染水滴後感染。

聯邦疾病管制暨預防中心(CDC)指出，感染者通常會在2天至2周內出現咳嗽、發燒、頭痛、肌肉痠痛及呼吸急促等症狀。

精華 FAQ

  • 因其冷卻水塔被檢出可能導致退伍軍人病的細菌，並被列入上東區31棟需清潔消毒的建築名單之一；市府也表示，陽性檢測不等於就是疫情源頭。

  • 衛生局要求上東區31棟建築清潔並消毒冷卻水塔，其中19棟已完成作業，其餘預計在11日前完成；當局並持續監測疫情擴散情況。

  • 據市衛生局數據，與上東區疫情相關者已超過50人確診，少於20人仍住院，且尚未傳出死亡病例；市府指出疫情目前已獲控制。

疫情 曼哈頓 紐約市

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