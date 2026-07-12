2022年堪薩斯油管外洩 聯邦提2690萬美元和解

基石輸油管2022年12月在堪薩斯州發生重大漏油事故，近50萬加侖重質原油洩漏到溪流中。聯邦政府日前要求輸油管運營商支付2690萬元民事罰款。(美聯社)

聯邦政府 日前要求「基石輸油管」(Keystone Pipeline)系統所有者兼營運商支付2690萬元民事罰款，以和解2022年12月在堪薩斯州 的一起重大漏油事故，當時有近50萬加侖重質原油洩漏到溪流中。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，環保署(EPA)指控，加拿大南弓公司(South Bow)違反聯邦與地方「清潔水法」(Clean Water Act)。協議除了民事罰款，還要求南弓公司投入約4000萬元升級設備，預防再度發生漏油。

政府稽核處(GAO)報告指出，漏油發生在堪薩斯城西北方約150哩華盛頓郡，是美國九年來最嚴重事故，洩漏總量超越輸油管系統過去22次漏油事故總和，等同填滿一個奧運標準游泳池。

環保署(EPA)執法辦公室聲明，「漏油需要大規模清理與環境修復。巨額罰款反映環境損害的嚴重性。」除了聯邦罰款，南弓公司還必須額外向堪薩斯州支付超過300萬元，用於特定修復項目。提案在經過30天的公眾評議期後，將由法官最終批准。

南弓公司回應，在美國官員正式指示前，他們已主動展開大範圍清理，整體復原工作於2024年初宣告完成。當年建造基石油管的TC Energy，則是在清理工作完成後，才將南弓公司分拆為獨立公司。

美聯社報導，雖然官方證實這起事故並未造成人員受傷，且公共供水系統未受影響，但已導致超過2700隻動物受傷或死亡，當地也是瀕危物種長耳蝠(long-eared bat)重要棲息地。

一家工程顧問公司提交政府的報告分析，該輸油管一處彎道長期處於過度受力狀態，主因是當年施工活動改了管線周邊地形，且該公司事後並未更換受損管線。

基石油管全長2689哩，主要是將來自加拿大的稠厚油砂原油(tar sands oil)，一路輸送至伊利諾州、奧克拉荷馬州及德州煉油廠。今年4月，川普總統已批准南弓公司與另一家業者建造從加拿大通往懷俄明州的第2條輸油管，這是80億基石XL計畫的縮減版。當初曾因嚴重的環境保護爭議，在2021年遭前總統拜登政府全面叫停。