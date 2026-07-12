「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「在台灣，我是小池塘的大魚；在美國，我是大池塘的小魚」。2019年，H小姐與先生帶著一歲大的孩子從舊金山灣區 返台定居，她的父母44年前跨越半個地球為她取得美國公民 身分。待過台美兩地的她說：「外國月亮沒有比較圓」。

走進賓州費城，迎接美國建國250周年的旗幟在風中飄揚，與老城區的紅磚牆相互輝映。這一幕，像是提醒著民眾，自由的精神從未消失，也為當今圍繞族裔及移民的爭論，增添深刻的省思。

H小姐曾在這座見證美國獨立起點的城市裡，度過一段忙碌的學生歲月。1982年出生美國德州 ，幼時成長於台灣，10多歲又赴美念書，大學畢業於常春藤盟校賓州大學（UPenn）華頓商學院（Wharton School）。擁有美國公民身分與名校光環的她，是外界眼中成功的典型。

不過，這條看似光鮮順遂的道路，最終並沒有把她留在美國。

曾與川普千金同窗 H小姐：亞裔難進主流社會

自華頓商學院畢業後，她進入大型企業體系，於新加坡、香港等亞洲金融重鎮工作。近10年後，她因成家考量，到了舊金山灣區，卻發現即使頂著漂亮履歷，仍難以跨越那道隱形界線。

「只要你不是白人，在美國就像二等公民」。H小姐娓娓道出她的心路歷程。

她回憶，父母當年到美國生下她，也是抱著「給小孩多一個選擇」的心情。從小，她每逢暑假，都會到洛杉磯的親戚家參加夏令營、學英文，很早便開始體驗美國的生活；然而，一路走來，她對美國始終沒有過真正的歸屬感，「我沒有開心過，也從不覺得那裡像家」。

務實的她說，自己的感受並不代表所有人的感受；不過，以她在美國求學、工作與生活的經驗來看，美國主流社會本質上仍是以白人文化為核心的圈子，「種族歧視是顯而易見存在的」。

就讀華頓商學院時，H小姐與美國總統川普（Donald Trump）千金伊凡卡（Ivanka Trump）是校內同學；她笑著說：「紐約上東區上流圈子會自成一格，亞洲人很難打進去。」

美國金融職場「竹子天花板」 寧當小池塘的大魚

她也觀察到，先生雖然身為移民二代，自小在白人社區裡長大，社交圈仍多半是亞洲人。

最令她感到挫折的是，她深具事業心，過去在亞洲職場如魚得水；婚後，她希望能在舊金山灣區找到一份真正滿意的職務，卻屢屢因「缺乏當地經驗」等理由而碰壁。

她說，與多數工程師靠硬實力立足不同；在商業世界裡，人際關係是非常重要的一環；許多亞洲人一路埋頭苦幹，卻始終突破不了「竹子天花板」（Bamboo Ceiling），很難躋身財務長（CFO）或高階主管的位置，「當你始終混不到上層社會，到頭來，你只是一台生活機器」。

工作機會受限外，H小姐以「僕人生活」形容在美國的日子。

她舉例，2019年在舊金山灣區請保姆，以當時的行情，保姆不過夜的照護費用一個月就要4500美元；若換算成稅前收入，等於每月約有9000美元（約新台幣28萬元）；「回到台灣，同樣的開支，我不只可以請保姆，還可以支付小孩的學費，外加請司機、打掃阿姨。」

告別高成本、低效率生活 美寶舉家返台

她悠悠說，在舊金山灣區，競爭保姆資源時，「跟你對標的人可能都是億萬富翁」。

由於人工成本極高，她以「低效率」形容美國的生活；「每天必須親自處理大量瑣事，加上灣區地理距離遙遠，一天可能只能處理一件事情」；相較之下，她覺得亞洲生活環境便利許多。

考量職涯發展、生活品質等因素，H小姐最終決定與先生帶著一歲大的女兒返回台灣定居。

「我現在真的比以前開心很多」。她告訴記者，回台灣前，已經有5個很好的工作在等她，先生也看到了她在亞洲的潛力，「在美國，我是大池塘的小魚；在台灣，我是小池塘的大魚」。

回想44年前，父母跨海為她取得一紙美國國籍。身為美寶的她如今希望打破一個迷思。

她說，一些人或許覺得美國機會很多，若孩子在台灣混不好，送出國可能會變好；在她看來，「先把自己變強，再靠能力走出去」可能是更務實的路徑。她對女兒的規劃也抱持同樣想法。

針對川普政府試圖終止出生公民權，她直言：「這牽涉美國憲法根本，很難被輕易修改。」不過，就算政策沒有改變，社會氛圍與制度限制也需要多年時間才可能回到比較開放的狀態。

「我不覺得外國月亮比較圓」。她說，「我覺得這裡（台灣）比較有家的感覺。」

如果說H小姐的轉身，是一個站在金字塔頂端的跨國菁英，在看透了「大池塘」的族裔天花板與資本泥淖後，所做出的理性撤退；那麼，另一位美寶Jason的生命軌跡，則恰恰站在這面身分硬幣的另一面。

銀行開戶卡關 那本「與我無關」的美國護照

Jason美國出生、台灣長大，他並非父母刻意安排的「美寶」，受訪時回顧自己在美國出生，認為有點「意外」成分。父母當年到美國留學，父親取得碩士學位後，全家很快回到台灣。

從小知道自己有美國身分，但Jason沒有覺得與眾不同。他說，父母曾告訴他，未來可以去美國發展，但他當時完全沒有想過這件事。

「我就是一個台灣人，美國跟我完全沒有關係。」他說，成長過程裡英文不好，也排斥英文，唯一會的英文是My name is Jason，「我覺得我根本不可能來美國，這太遙遠了」。

這本美國護照他一度想放棄。在台灣辦銀行帳戶時，Jason因為出生地是美國，銀行要求提供美國身分相關資料，但他嬰兒時期就離開美國，手上只有一本過期的美國護照，欠缺社會安全碼，開戶因此卡關。

25歲之前，他在台灣長大，卻沒有自己的銀行帳戶。出社會之後開始工作，人資部門聽到他沒銀行帳戶都很驚訝，只能每個月領現金。

「我每個月都拿一包錢回來，放在枕頭下面。」Jason一度想要申請放棄美國籍，因為他覺得美國籍「真的很不方便」，甚至想過：「反正我在台灣生活，我幹嘛要美國護照？」

在台灣成長過程，Jason沒有對美國特別嚮往，也很少向身邊朋友提起這個身分「怕人家以為我在炫耀」，對自己的美國身分有一種抗拒感。

家人曾建議他，既然有美國護照，也許可以選擇放棄台灣身分、不必服兵役。但他認為「男生就是得當兵」，大學畢業後仍選擇入伍。

位於華府的美國最高法院4月1日首次聽取「出生公民權」案辯論，民間團體前往法院前廣場聲援。(中央社)

轉科系職涯突圍 27歲靠美寶身分賭一把

原本過著一般台灣男生的生活，Jason的人生在27歲發生轉折。

他大學念傳播科系，畢業之後換了幾個工作，體會到媒體、行銷工作薪資與未來發展有限。他一直對資工領域有興趣，卻發現台灣很看重大學背景，非本科系想申請研究所或轉職並不容易，「若要換跑道，可能要重讀大學4年」。

這個時候，美國身分成了他的「多一個選擇」。Jason發現，美國研究所對科系背景相對彈性，只要補足程式基礎與申請條件，即使大學不是讀資工，仍有機會進入相關領域。

即便過去沒想過，在考慮職涯轉換時，美國身分讓他「看到希望」，開始他追逐「美國夢」之路，但也是一段預料之外的艱辛旅程。

從頭學英文 台灣夫妻從「只有兩個碗」底層搏鬥

他重新申請美國護照，帶著約新台幣30萬元前往美國，打算攻讀研究所。但他幾乎一落地，就感受到高物價、高房價的現實打擊。

安頓生活、租屋、買二手車後，錢幾乎花完，他在舊金山找到泊車工作，一邊打工、一邊準備申請研究所。

深夜車少時，他拿手電筒看書，背英文單字。雖然他是美國公民，卻沒有任何語言基礎；從申請學校、理解制度到適應生活，都只能一步步摸索。

美國高物價下，在台灣工作積蓄不夠花，生活極度拮据。他形容，當時連買一瓶醬油都要計算，夫妻倆在家裡只有兩個碗，「反正我們兩個碗就好了，能吃飯不就好了嗎？」當時連多買幾個盤子，都是負擔。

Jason擁有美國護照，但身在這個國家，一切都是如此陌生，都得重新學起，從語言、生活、學校申請到工作制度。

後來他申請上研究所，攻讀資料分析與數據科學相關領域。Jason說，最初英文不好，上課常聽不懂，只能把課程錄影下來反覆播放，一遍一遍聽，對照課本猜老師在講什麼。

因為沒有太多時間與金錢可以慢慢來，他把原本較長的學程壓縮完成，邊讀書、邊實習、邊找工作。他說，那是自己人生中少數真正全力衝刺的時期，「從來沒有這麼認真努力過」。

後來Jason取得碩士學位，進入數據科學領域，目前在美國能源產業工作。他最難忘的一幕，是找到工作後，開車進公司停車場，發現那正是自己以前幫人泊車的地方。

回顧來時路，Jason說：「確實是多一個選擇。」如果沒有這個身分，他可能仍困在台灣原本的科系與職涯框架裡，很難轉向自己真正有興趣的領域。

但即使如今在美國工作成家，Jason身分認同仍是「台灣人比較多一點」。他說：「畢竟是在台灣長大的。」美國是他奮鬥打拚的地方，未來退休後是否回到台灣，仍然是選項之一。

台灣人Martin（右）和妻子Emily（左）移居美國工作並生子，他們受訪表示，儘管川普挑戰出生公民權制度未對他們造成實質影響，但仍為生活增添諸多不確定性。(中央社)

給下一代「多一個選擇」跨國家庭的務實告白

如果說H小姐與Jason是以「美寶第一人稱」回望驚濤駭浪的成長與職涯，那麼在當前跨國移動更為頻繁的專業領域中，新一代的台灣父母，則正以更理性的「現在進行式」，在美國土地上為下一代做抉擇。他們不見得懷抱著宏大的大美國夢，更多的是在全球化職場、高教生態與變動的政策夾縫中，為家庭尋求最務實的平衡點。

對不少外籍人士來說，赴美工作或生子是為了追求「美國夢」，但對Martin和Emily這對台灣夫妻而言，一切都是因緣際會，順其自然。38歲的Martin表示，決定讓妻子在美生產主要希望避免工作中斷，夫妻也不需分隔兩地，家中因此順勢多了一個「美國公民」。

Martin和Emily兩人於2022年結婚，婚後不久，Martin在友人介紹工作機會下，隻身赴美到美國國家衛生研究院從事生醫癌症相關研究直到現在；Emily隨後在2024年赴美，通過會計師考試後，目前在馬里蘭州一家非營利組織擔任會計。兩人育有一子，孩子目前一歲半。

對於兒子擁有美國公民身分，Martin和Emily認為，優點在於教育及未來職涯選擇有更多可能性，台、美教育各有優點，而工作環境和薪資待遇，「還是美國比較好」，專業技能方面的工作機會也相對較多。

談及川普挑戰出生公民權，Emily接受中央社記者訪問表示，多元性和包容性向來是美國一大特色，最高法院裁決維持現狀，「當然是好的」。

她坦言，儘管川普挑戰出生公民權制度尚未帶來實質影響，但政策的變動性確實為生活增添了隱憂與不確定性，讓人不免擔心「孩子的未來是否受到影響？美國是否變得不友善？」甚至擔憂美國向來吸引人的多元與包容性恐不復存在。

面對不安的氛圍，Emily 說，「我們還是持續努力在這個國家裡面，靠自己的專業，繼續爭取穩定的未來」。

「護照不是魔法，它無法自動折現為階級躍升。」兩代美寶的故事，拼湊出一幅崇拜美國神話的台灣社會鮮少看見的真實圖景。在資本充足的菁英手裡，它是看清天花板後選擇退回小池塘的自由；在資源匱乏的普通人手裡，它則是一把必須在異鄉底層脫去一層皮、用極致努力才能敲開體制高牆的重錘。

「外國的月亮沒有比較圓」，這幾位走過太平洋兩岸的台灣人，在不同的生命節點上說出了相同的結論。在那張藍色的美國護照之下，他們最終在尋找的，依然是那個人人生而平等、真正能被稱之為「家」的地方。