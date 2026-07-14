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佛州蟒蛇氾濫 「獵蛇」後各種料理出爐 但官方呼籲別吃

TVBS新聞網／編輯 王沛曈 報導
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佛羅里達州長年飽受外來種緬甸蟒入侵困擾。圖為蟒蛇獵人2025年6月6日在佛州捕蛇...
佛羅里達州長年飽受外來種緬甸蟒入侵困擾。圖為蟒蛇獵人2025年6月6日在佛州捕蛇。(路透)

佛羅里達州長年飽受外來種緬甸蟒入侵困擾，當地政府甚至舉辦年度「獵蟒挑戰賽」，鼓勵民眾捕捉這種破壞生態的頂級掠食者。有人將蟒蛇肉做成咖哩、塔可、披薩配料，甚至用鳳梨汁醃製軟化肉質，但佛州衛生部門卻警告，蟒蛇肉可能含有過量的汞，建議民眾不要食用。

佛羅里達大學（University of Florida）研究人員蘇亞雷斯（Eric Suarez）表示，有人會將蟒蛇肉絞碎，像漢堡肉一樣用於塔可、萵苣包或披薩，但行家認為最不容易失敗的料理方式仍是咖哩。

「咖哩多少可以蓋過肉本身的味道，所以吃起來有點像神秘肉品。」蘇亞雷斯稱，但他表示自己不會經常食用蟒蛇，因為處理起來相當麻煩，「花費的工夫和最後得到的肉量不太成比例。」

佛州辦獵蟒大賽已捕捉1406條

緬甸蟒已在南佛州建立族群，並對當地原生野生動物構成嚴重威脅，佛羅里達政府多年來採取多種方式控制數量，包括聘用專業獵人及舉辦年度「佛州獵蟒挑戰賽」（Florida Python Challenge），這項比賽在過去8屆期間共捕捉1406條緬甸蟒，而自2017年佛州相關單位開始付費聘請獵人捕蟒以來，估計已有2萬1600條蟒蛇遭捕獵。

佛州魚類及野生動物局官員表示，獵蟒挑戰賽主要也是一種教育手段，希望提高民眾對外來種危害的認識，「在我們眼中，每除掉一條蛇，都是保育工作的勝利。」

蟒蛇肉汞含量成隱憂

不過這些遭捕捉的蟒蛇恐怕無法成為一般餐桌上的食材。佛州衛生部門曾檢驗487條蟒蛇的汞含量，由於沒有針對蛇肉制定標準食用份量，因此比照魚類，以8盎司作為檢測基準，最終發布「不要食用蟒蛇」的建議，因攝取到汞的風險存在太多不確定性。

佛州官方資料指出，部分從大沼澤地區捕捉的緬甸蟒，體內汞含量高到被認為不適合人類食用，儘管在佛州吃蟒蛇肉本身並不違法，但衛生部門仍建議不要食用當地捕獲的緬甸蟒。

專業廚師克朗琪（Valerie Claunch）曾製作蟒蛇咖哩，也以古巴風味的mojo醬料醃製蛇肉，她表示緬甸蟒幾乎全身都是肌肉，因此肉質相當硬，但若長時間烹調，也能像手撕豬肉一樣撕成肉絲，適合製成烤肉料理。

不過也有捕蟒好手完全沒有興趣嘗試蛇肉，2025年獵蟒挑戰賽冠軍史丹貝莉（Taylor Stanberry）當年一共捕捉60條蟒蛇，但她表示自己多次被蟒蛇的防禦性分泌物噴到，「那個味道讓人毫無食慾。」

緬甸蟒在1980年代中期已於大沼澤國家公園建立族群，到了2000年，當地已有多個世代繁殖。目前南佛州究竟有多少條緬甸蟒仍無可靠估計，佛州政府也嘗試過各種控制數量的方式，不過想把牠們「吃到滅絕」，看來不太可行。

佛州蟒蛇氾濫N種吃法上桌！蛇咖哩、蛇塔可都出現　官方曝別吃原因

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