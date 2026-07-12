全球首例 機器人執行活體開刀手術

遠端操控的人形機器人完成兩次微創膽囊切除手術。圖／取自聖地牙哥加州大學官網

美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。報告指出，本次使用的是中國宇樹科技G1人形機器人，成本遠低於專用手術機器人，未來可望提升偏遠地區醫療可近性，但專家認為，距離人形機器人完全自主執行手術仍有一段距離。

根據聖地牙哥加州大學8日發布，研究人員在《Nature》期刊中指出，該校工程團隊與外科醫師團隊的合作，全球首次有兩台遠端操控的人形機器人在一項臨床前試驗中完成兩項手術。

其中一項手術由一支人機團隊完成，團隊由一台人形機器人與一名擔任助手的人類外科醫師組成。遠端操控的人形機器人完成兩次微創膽囊切除手術，成功替活體豬隻摘除膽囊。

研究人員表示，這項概念驗證實驗是將人形機器人引進手術室的重要第一步。未來這類機器人可先在手術過程中擔任助手，再由外科醫師遠端操控執行手術。

論文共同資深作者Michael Yip表示，隨著病患需求不斷增加，外科醫師卻持續短缺，導致病患等待時間延長、醫療可近性下降，遠端操控與自主式人形機器人，具有大幅提升病患接受關鍵手術機會的潛力。

研究團隊指出，不同於只能執行單一功能的專用手術機器人系統，人形機器人用途更加多元，可執行各種不同的手術及一般性工作。這類機器人也更容易部署至偏遠地區及其他環境艱困且更需要多功能性的場所。

美國科技新聞網站「Ars Technica」指出，本次實驗使用的是中國機器人公司宇樹科技生產的Unitree G1人形機器人。基本款G1配若加裝靈巧機械手等關鍵升級配備，成本很容易超過6萬7000美元，即便如此，這類中國製造人形機器人仍遠比專用手術機器人便宜。

報導提到，專用手術機器人體重可達約1800磅，占據手術室大量空間。相較之下，宇樹科技的人形機器人身高約5英尺、重量僅60磅，更適合偏遠地區規模較小的醫療院所。

然而許多機器人研究領域頂尖學者認為，能在無需人類介入下自主完成各種工作的通用型機器人，距離真正實現仍有很長一段路要走，尤其是需要安全與人類共同工作的情境下。

美國研究團隊發表成果，全球首次利用兩台遠端操控人形機器人完成活體豬隻膽囊切除手術，驗證人形機器人進入手術室的可行性。圖／取自聖地牙哥加州大學官網