全美揪「隱孢子蟲」感染源…食用蔬果未清洗乾淨

這波隱孢子蟲疫情，主要是經由汙水傳染，所以在清洗蔬果時要特別留意。(美聯社)

這波隱孢子蟲(Cryptosporidium)疫情 空前嚴重，全美有數千人因嚴重腹瀉而就醫，但尚未追查出確切源頭，一般認為與食用受感染的蔬果有關。如何在夏季豐收期間盡情享用新鮮蔬果而又不用擔心感染隱孢子蟲，其實是有預防方法。

美聯社報導，光是密西根州 今年已有超過1500人確診受感染，另外30個州也在出現病例，幸而迄今尚未有死亡病例報告。

民眾主要是因為食用未經徹底清洗的蔬果而受感染，但從產地運送至餐桌上供食用的整個流程裡，幾乎每個細節都可能出問題，因此要確定污染源極為困難。

要如何避免受隱孢子蟲感染，首先要了解它是一種微小的單細胞寄生蟲，主要通過人類糞便途徑傳播，人們通常是在食用遭糞便污染的新鮮農產品，例如生菜、香菜、羅勒、草莓、覆盆子等，又或飲用受汙染的水後，就很容易遭感染。

感染後的潛伏期通常為2到14天，主要癥狀包括突發性嚴重水樣腹瀉、腹部絞痛、腹脹且食慾不振；若不治療癥，症狀可能會持續一個月。

夏威夷大學醫學院助理教授諾埃爾(Erika Noel)指出，由於源頭不明確，所以最重要是徹底清洗及保持良好的個人衛生習慣，例如如廁後、處理食物前要用肥皂洗手。她說含酒精的洗手液是無法殺死隱孢子蟲，簡單的肥皂及水反而能有效殺菌。

對於如何清洗蔬果，諾埃爾也提供一些技巧：例如清洗香菜、羅勒時，要將葉子分開。清洗青蔥時要切掉根部，用水沖洗並揉搓表面。將蔬果烹調至內部溫度達到158華氏度(70攝氏度)以上也可殺死隱孢子蟲。

研究表明，用醋清洗雖不能殺死寄生蟲，但有助於去除。她建議將蔬果浸泡在混有醋的水內，並輕輕晃動幾分鐘。這種方式尤其適於用難以徹底清洗有狹窄縫隙的蔬果，例如西蘭花(又稱青花菜，Broccoli )、花椰菜(cauliflower)等。

隱孢子蟲均是附在蔬果表皮，故此食用前盡可能去皮。至於各類莓果實在難以清洗，諾埃爾建議之做成果醬而不是生吃。

她又說，民眾其實不用太擔心，最重要的就是保持良好的衛生習慣。