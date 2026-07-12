31州民眾腹瀉 隱孢子蟲疫情爆發 全美確診數千例

CDC顯微鏡在糞便中看到的隱孢子蟲。(美聯社)

全美爆發爆發大規模隱孢子蟲(Cryptosporidium)感染疫情 ，據疾病防治中心(CDC )數據，有31州相繼出現民眾嚴重腹瀉症狀，累計確診數千例，其中86人須接受住院治療。

密西根州 是這波情重災區，也是該州歷來最大規模、最嚴重的的隱孢子蟲感染，已有約40人住院，但尚無死亡案例通報，感染源則仍待查證。另有28州正在調查相關病例，與密西根鄰近的俄亥俄疫情也正持續擴大，引發公共衛生單位關注。

美聯社報導，密西根州衛生官員7月初首次公布隱孢子蟲疫情時，得知自6月22日以來，東南部地區通報170多例；截至7月8日，確診數暴增至992例，其中40人住院，過往該州一整年通常僅通報約50例。

鄰近密西根州的俄亥俄州盧卡斯郡(Lucas County)截至8日累計通報306例，整個俄亥俄州西北部確診病例超過500例。

密西根州首席醫療長(Chief Medical Executive)巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)表示，這顯然是相關疫情，但感染源尚未確認。

巴格達薩良指出，隱孢子蟲疫情向來難以追查，即使確認疫情正在擴散，也很難迅速找出遭汙染的食物或水源。

根據美國疾病防治中心(CDC)說明，隱孢子蟲是一種寄生於腸道的微小寄生蟲，主要透過糞口途徑傳播，感染後常出現持續數周腹痛、腹瀉等症狀，多數病患可自行康復，少數則需接受藥物治療。

隱孢子蟲疫情好發於春季尾聲及夏季，過去曾有民眾食用受汙染灌溉水澆灌的蔬果而感染。

相較於沙門氏菌或大腸桿菌等常見的食源性病原，隱孢子蟲感染較少見，但近十年病例數逐漸增加，前波高峰出現在2018年和2019年。

專家認為，除了檢測技術進步讓更多病例被發現之外，氣候變遷導致高溫及降雨型態改變，也可能增加寄生蟲的傳播機率。

明尼蘇達大學食源性疾病研究員梅蘭妮亞·費爾史東(Melanie Firestone)表示，許多常見食物中毒檢測並未納入隱孢子蟲，因此過去可能有不少病例未被發現。此外，研究人員目前無法在實驗室培養隱孢子蟲，也很難直接從受汙染的農產品中取證；若汙染源中有不同的食材，也會增加疫調與溯源難度。