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防部揭露UFO新檔案 4.6公尺「栗紅不明物」驚現大西洋上空

編譯周辰陽／綜合報導
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五角大廈10日新公布一批UFO檔案。圖為外星人示意圖。(美聯社)
五角大廈10日新公布一批UFO檔案。圖為外星人示意圖。(美聯社)

五角大廈10日新公布一批UFO（又稱「不明異常現象」，UAP）檔案。其中一份報告來自一名軍方飛行員，他表示，看到的神祕物體與自己28年服役生涯中「見過的任何東西都截然不同」。

CBS新聞報導，此次共公布40份檔案，包括14份文件、19段影片、4個音訊檔和3張圖片，來源包括五角大廈、太空總署（NASA）、中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）及能源部。內容與過去幾次公布的資料相似，包括大多未經刪節的歷史文件、影片，以及詳述近期事件的其他檔案。

其中一起事件於2020年發生在大西洋上空。根據一名武器系統官提交、內容大量遭塗黑的隨附報告，影片中的物體「顏色較深、呈栗紅色，高約3.7至4.6公尺」。

這名武器系統官寫道：「從結構上看，似乎是一個大型、略微變形的氣球，但我們在交會時無法確認。」隨後兩行內容遭刪節。報告接著寫道：「之後我們返回艦上，順利降落。」

另一份事後簡報記錄，則是一名飛行員與另外4名人員2019年在美國東部上空看見一個物體，隨附影片可見該物體似乎正高速移動。這名飛行員表示，該物體的飛行特性「是我為空軍和海軍效力28年來從未見過的」。

根據報告，這個小型物體當時位於飛行員等人下方，似乎正以高速沿直線朝與他們相反的方向移動。飛行員追蹤約10至15秒後才啟動錄影：「當我放大畫面、試圖取得更清晰的影像時，該物體迅速飛出我的視野，即使降低放大倍率，我也無法重新找到。飛行結束後進行分析時，該物體看起來呈長方形。其他經驗與我相當或更豐富的人員，也不確定這個物體可能是什麼。」

五角大廈表示，10日公布的資料並非依據總統行政命令披露的最後一批檔案。發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中表示，國防部及合作機構正積極準備公布下一批UAP檔案。

五角大廈10日新公布一批UFO（又稱「不明異常現象」，UAP）檔案。畫面為202...
五角大廈10日新公布一批UFO（又稱「不明異常現象」，UAP）檔案。畫面為2020年大西洋上空目擊事件，一名武器系統官在報告中形容，該物體「顏色較深、呈栗紅色，高約3.7至4.6公尺」。圖／截自War.gov/UFO

精華 FAQ

  • 此次共公開40份檔案，包含14份文件、19段影片、4個音訊檔與3張圖片，來源涵蓋五角大廈、NASA、CIA、FBI及能源部，內容多為歷史資料與近期事件紀錄。

  • 報告稱該物體顏色較深、呈栗紅色，約3.7至4.6公尺高，外觀看起來像大型且略變形的氣球，但當時在空中交會時無法確認其真實身分。

  • 因為一名飛行員與4名同伴看到一個小型物體高速直線移動，追蹤10至15秒後仍無法清楚辨識；事後分析認為它像長方形，連資深人員也無法判定。

五角大廈 NASA FBI

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