眾議員羅康納考察約旦河西岸 遭以色列屯墾者持槍挾持

一支載有美國聯邦眾議員羅康納的車隊，在約日河西岸考察時，遭以色列武裝屯墾者攔下。(美聯社)

加州民主黨 聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）11日表示，8日他在約旦河西岸南部地區考察時，被手持美製M4步槍的以色列 屯墾者包圍挾持了一個多小時，直到向美國駐耶路撒冷大使館求助，才總算獲釋。羅康納向路透表示，這次經驗讓他赤裸裸體會以色列占領區的人道災難，也讓他更認真考慮角逐2028年總統大選。

羅康納在社媒發文指出：「在我前往巴勒斯坦 旅途中，以色列屯墾者揮舞美製M4步槍，扣留了我和其他美國人。後來，以色列國防軍(IDF)抵達現場，卻站在屯墾者那一方，繼續拘留我們。他們犯了大錯。」

約旦河西岸南部地區居民常遭以色列屯墾者襲擊。羅康納指出，「我們當時在一個被以色列屯墾者摧毀的村莊；那些人把學校毀了，把整個村子都毀了，我們只是站在那裡看著。」

羅康納告訴紐約時報，一群武裝人員在巴勒斯坦小村莊希爾貝特·扎努塔(Khirbet Zanuta))封鎖道路，開始辱罵他和他的團隊，並踢踹他們乘坐的小型巴士。

羅康納說，他和團隊聯繫美國大使館後，四名以色列國防軍士兵抵達現場，卻站在屯墾者那一邊。最終，在美國大使館與一位以色列高層官員溝通後，他們才獲釋。

以色列軍方則指稱，他們接獲報案指屯墾者在希爾貝特·扎努塔附近阻擋車輛之後，軍隊和警察到場干預；「部隊抵達後，驅散了以色列平民，讓車輛繼續通行。」

羅康納長期批評以色列，並指責以色列在加薩犯下種族滅絕罪行。他11日呼籲以色列政府起訴涉事的以色列國防軍士兵和屯墾者。羅康納還警告，「拘留勝算很低的總統候選人，可不是什麼好主意」，這段經歷將會影響他是否在2028年參選總統的決定。

美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）11日發表聲明，呼籲國會譴責羅康納遭拘留一事。

路透/益普索民調(Reuters/Ipsos polling)顯示，民主黨人對以色列的支持率，從2018年的59%降到今年5月的22%。在期中選舉到來之際，以色列對待巴勒斯坦人的行徑，正是民主黨關注的政治焦點之一，已導致部分現任議員在黨內初選落敗；這些議員遭左翼挑戰者攻擊和指責他們支持以色列右翼政府。

一支載有美國聯邦眾議員羅康納的車隊，在約日河西岸考察時，遭以色列武裝屯墾者攔下。圖為羅康納。(美聯社)

一支載有美國聯邦眾議員羅康納的車隊，在約日河西岸考察時，遭以色列武裝屯墾者攔下。(美聯社)

一支載有美國聯邦眾議員羅康納的車隊，在約日河西岸考察時，遭以色列武裝屯墾者攔下。(美聯社)