ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機

川普政府最近開始在全國各地的卡車地磅站部署移民執法探員，檢查商用卡車司機的移民身分和英語程度。(路透)

川普政府以近期發生多起不當取得商業駕照 的卡車司機 釀成致命交通事故為由，開始在全國各州的卡車地磅站部署移民暨海關執法局（ICE ）探員，檢查商用卡車司機的移民身分 和英語程度 。但批評人士警告，這項政策可能增加消費者成本，也存在種族歧視 風險。

聯邦官員表示，各州已吊銷逾2萬8000張商業駕照，這些許可都是發給沒有合法在美居住和工作許可的人士。ICE執法人員現在正在協助確定商用卡車司機是否擁有工作或居住許可，以及是否符合必要的英語語言能力規定。

運輸部發言人阿爾梅達(Danna Almeida)向「今日美國 」(USA TODAY)表示，「本屆政府決心清除卡車運輸業未經審查且不合格的外國司機，他們沒有遵守我們的道路交通規則。我們將動用一切手段保障道路安全，確保美國家庭和卡車司機的安全。」

國土安全部 官員以行動安全為由，拒絕透露更多關於ICE與州卡車檢查員合作的具體地點及ICE探員部署人數。

部分移民權益組織對此表示，若政府採取強硬執法措施，導致成千上萬名卡車司機失業，將增加消費者成本，這樣的執法也存在種族歧視風險。

白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)7日向福斯新聞表示，有些州向沒有合法居留資格的人核發商用駕駛執照，「我們需要找出很多人；我們會和一些州的州警合作，在卡車地磅站逮捕這些人。」

近期發生多起涉及卡車司機不當取得商業駕照的致命車禍；其中一起發生在7月1日，賓州州警帕希拉(Michael Pahira)被海地移民邦恩(Michael Bon)駕駛的卡車撞死。國土安全部表示，邦恩2024年來美並申請海地難民臨時保護身分，但從未獲得批准；但他卻還是在麻州取得商業駕照。帕希拉的葬禮甫於8日舉行。

5日，一名麻州大學生在俄亥俄州71號州際公路被一輛卡車追尾身亡。運輸部指出，肇事的卡車司機不會說英語也看不懂英文，巡警不得不使用谷歌翻譯與他溝通。