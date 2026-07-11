ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機
川普政府以近期發生多起不當取得商業駕照的卡車司機釀成致命交通事故為由，開始在全國各州的卡車地磅站部署移民暨海關執法局（ICE）探員，檢查商用卡車司機的移民身分和英語程度。但批評人士警告，這項政策可能增加消費者成本，也存在種族歧視風險。
聯邦官員表示，各州已吊銷逾2萬8000張商業駕照，這些許可都是發給沒有合法在美居住和工作許可的人士。ICE執法人員現在正在協助確定商用卡車司機是否擁有工作或居住許可，以及是否符合必要的英語語言能力規定。
運輸部發言人阿爾梅達(Danna Almeida)向「今日美國」(USA TODAY)表示，「本屆政府決心清除卡車運輸業未經審查且不合格的外國司機，他們沒有遵守我們的道路交通規則。我們將動用一切手段保障道路安全，確保美國家庭和卡車司機的安全。」
國土安全部官員以行動安全為由，拒絕透露更多關於ICE與州卡車檢查員合作的具體地點及ICE探員部署人數。
部分移民權益組織對此表示，若政府採取強硬執法措施，導致成千上萬名卡車司機失業，將增加消費者成本，這樣的執法也存在種族歧視風險。
白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)7日向福斯新聞表示，有些州向沒有合法居留資格的人核發商用駕駛執照，「我們需要找出很多人；我們會和一些州的州警合作，在卡車地磅站逮捕這些人。」
近期發生多起涉及卡車司機不當取得商業駕照的致命車禍；其中一起發生在7月1日，賓州州警帕希拉(Michael Pahira)被海地移民邦恩(Michael Bon)駕駛的卡車撞死。國土安全部表示，邦恩2024年來美並申請海地難民臨時保護身分，但從未獲得批准；但他卻還是在麻州取得商業駕照。帕希拉的葬禮甫於8日舉行。
5日，一名麻州大學生在俄亥俄州71號州際公路被一輛卡車追尾身亡。運輸部指出，肇事的卡車司機不會說英語也看不懂英文，巡警不得不使用谷歌翻譯與他溝通。
政府表示，近期多起涉及不當取得商業駕照的卡車事故造成死亡，因此要在地磅站查核司機是否具備合法工作或居留許可，以及是否符合英語能力要求，以提升道路安全。 聯邦官員指出，各州已吊銷逾2萬8000張發給非法居留者的商業駕照，ICE也開始協助州級檢查員在地磅站確認司機身分、工作資格與英語程度，但部署地點與人數未公開。 移民權益團體擔心，若強力執法導致大量卡車司機失業，可能讓物流成本上升、轉嫁給消費者，同時也可能因鎖定特定族群而引發種族歧視與執法公平性的爭議。
精華 FAQ
政府表示，近期多起涉及不當取得商業駕照的卡車事故造成死亡，因此要在地磅站查核司機是否具備合法工作或居留許可，以及是否符合英語能力要求，以提升道路安全。
聯邦官員指出，各州已吊銷逾2萬8000張發給非法居留者的商業駕照，ICE也開始協助州級檢查員在地磅站確認司機身分、工作資格與英語程度，但部署地點與人數未公開。
移民權益團體擔心，若強力執法導致大量卡車司機失業，可能讓物流成本上升、轉嫁給消費者，同時也可能因鎖定特定族群而引發種族歧視與執法公平性的爭議。
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