美油價較伊戰前漲50% Q2汽油消費量反增

國際能源總署最新報告指出，油價上漲導致今年全球石油需求出現自2020年新冠疫情高峰以來的首次下降。但美國駕駛人的汽油消耗仍舊持續上升。(路透)

國際能源總署（IEA）最新報告指出，全球石油需求預計將在今年出現自2020年新冠疫情高峰以來的首次下降。但唯一的例外是美國，盡管汽油價 格較伊朗 戰爭前已上漲50%，但是無礙駕駛人繼續消耗汽油。

報告指出，預計2026年全球石油每日需求將減少約100萬桶。下降的原本因是油價上漲以及石油供應中斷，這些因素對世界各地造成嚴重程度不等的影響。

供應中斷是由伊朗戰爭造成的，這場戰爭導致油輪無法安全通過荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz），被迫在波斯灣滯留三個多月。

史坦普全球能源（S&P Global Energy）主管原油研究的副總裁伯克哈德（Jim Burkhard）警告，如今荷莫茲海峽的未來可能比戰爭初期更加撲朔迷離。他表示，伊朗仍在試圖控制荷莫茲海峽，而美國目前也不能完全恢復荷莫茲海峽的正常運作，因此太可能恢復到戰前狀態。

5月全球石油需求平均僅每日9790萬桶，較去年同期下降了530萬桶。其中大部分降幅來自嚴重依賴中東石油的亞洲。報告指出，中國石油需求平均一日下降了150萬桶，降幅達9%，是全球降幅最大的國家。中國削減石油消費的方式之一是暫時停止補充戰略石油儲備，此前中國每天的戰略石油儲備量接近100萬桶。

在全球石油需求下降中最大的例外是美國。根據美國汽車協會（AAA）的數據顯示，5月美國普通汽油的平均價格超過每加侖4.50元，自戰爭爆發以來上漲已超過50%。但這並沒有阻止駕駛人上路；事實上，今年第二季美國的汽油消費量不減反增。

哥倫比亞大學全球能源政策中心（ Center on Global Energy Policy at Columbia University）資深研究員斯特諾夫（Daniel Sternoff）表示，原因之一可能是美國家庭汽油支出占收入比例多年來一直在下降。他還補充說，此外，許多人也從遠距辦公改為重回辦公室工作。

他說：「盡管油價上漲是一個備受關注的政治問題，但如果你屬於美國收入最高的五分之一人群，你可能會抱怨油價上漲，但你並不會因為油價上漲而減少開車。」