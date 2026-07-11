全美一年來有100萬人辭職 不利經濟成長

近一年全美就業市場有大約100萬人放棄工作，光是6月就多達72萬人離職，招聘廣告隨處可見。(美聯社)

勞工部 統計，近一年全美就業市場有大約100萬人放棄工作，光是6月就多達72萬人離職，導致勞動參與率 降至61.5%，排除新冠疫情期間低谷後，創50年新低；專家難以完整解釋原因，擔心將拖累經濟成長。

「勞動參與率」(labor force participation rate)是指屆滿16歲族群中正在工作或找工作的人口比例。

究竟什麼原因導致勞動力流失？專家莫衷一是。

就業市場中有些年長者受益於股市繁榮而可能對自己的401(k)退休 帳戶感到滿意、安心退休，但專家認為，這無法解釋25至55歲勞動參與率下降；市場研究機構Catalyst今年稍早調查發現，公司強制要求員工重返辦公室上班，有些女性因為需要在家照顧孩子而選擇離職，但無法解釋男性就業參與率也下降。

但很顯然，勞動力持續下降恐拖累經濟成長。

聯信銀行(Comerica Bank)首席美國經濟學者亞當斯(Bill Adams)表示，經濟成長是每小時產出增加、加上更多勞工工時延長這兩大因素的共同結果，如今，更多勞工投入的這一要項的貢獻度不如以往。

6月失業率 從4.3%微降至4.2%。在就業報告整體低於預期的情況下或堪稱亮點，但Glassdoor首席經濟學者丹尼爾·趙(Daniel Zhao)稱，近幾個月招募速度加快，但失業率下降並非因為就業人數增加，而是因求職人數減少，儘管市場情緒樂觀，勞動力市場仍難恢復成長。

ZipRecruiter經濟學者巴肖德 (Nicole Bachaud)說，長期失業者經歷2025年史上最嚴重的招聘低迷後，可能因極度沮喪而徹底退出就業市場；一年前失業的人當時找工作真的非常非常難，如今很可能依舊失業，而雇主更傾向於雇用最近剛離職或仍在從事其他工作的人。

全國婦女法律中心(National Women's Law Center)研究副總裁塔克(Jasmine Tucker)表示，重返辦公室的強制措施迫使女性離開勞動市場。全國就業法律計畫(National Employment Law Project)資深研究員埃弗莫爾(Michele Evermore)說，身心障礙員工也因此更難保住工作，可能是勞動力萎縮另一原因。