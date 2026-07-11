我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／小蜘蛛踢進致勝分 阿根廷3：1淘汰瑞士

加拿大多倫多街頭拉丁派對驚傳槍響 2死6傷 槍手在逃

全美一年來有100萬人辭職 不利經濟成長

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近一年全美就業市場有大約100萬人放棄工作，光是6月就多達72萬人離職，招聘廣告...
近一年全美就業市場有大約100萬人放棄工作，光是6月就多達72萬人離職，招聘廣告隨處可見。(美聯社)

勞工部統計，近一年全美就業市場有大約100萬人放棄工作，光是6月就多達72萬人離職，導致勞動參與率降至61.5%，排除新冠疫情期間低谷後，創50年新低；專家難以完整解釋原因，擔心將拖累經濟成長。

「勞動參與率」(labor force participation rate)是指屆滿16歲族群中正在工作或找工作的人口比例。

究竟什麼原因導致勞動力流失？專家莫衷一是。

就業市場中有些年長者受益於股市繁榮而可能對自己的401(k)退休帳戶感到滿意、安心退休，但專家認為，這無法解釋25至55歲勞動參與率下降；市場研究機構Catalyst今年稍早調查發現，公司強制要求員工重返辦公室上班，有些女性因為需要在家照顧孩子而選擇離職，但無法解釋男性就業參與率也下降。

但很顯然，勞動力持續下降恐拖累經濟成長。

聯信銀行(Comerica Bank)首席美國經濟學者亞當斯(Bill Adams)表示，經濟成長是每小時產出增加、加上更多勞工工時延長這兩大因素的共同結果，如今，更多勞工投入的這一要項的貢獻度不如以往。

6月失業率從4.3%微降至4.2%。在就業報告整體低於預期的情況下或堪稱亮點，但Glassdoor首席經濟學者丹尼爾·趙(Daniel Zhao)稱，近幾個月招募速度加快，但失業率下降並非因為就業人數增加，而是因求職人數減少，儘管市場情緒樂觀，勞動力市場仍難恢復成長。

ZipRecruiter經濟學者巴肖德 (Nicole Bachaud)說，長期失業者經歷2025年史上最嚴重的招聘低迷後，可能因極度沮喪而徹底退出就業市場；一年前失業的人當時找工作真的非常非常難，如今很可能依舊失業，而雇主更傾向於雇用最近剛離職或仍在從事其他工作的人。

全國婦女法律中心(National Women's Law Center)研究副總裁塔克(Jasmine Tucker)表示，重返辦公室的強制措施迫使女性離開勞動市場。全國就業法律計畫(National Employment Law Project)資深研究員埃弗莫爾(Michele Evermore)說，身心障礙員工也因此更難保住工作，可能是勞動力萎縮另一原因。

精華 FAQ

  • 勞工部統計顯示，近一年全美就業市場約有100萬人放棄工作，僅6月就有72萬人離職，顯示勞動市場的人力供給明顯減少。

  • 勞動參與率是16歲以上人口中正在工作或找工作的人比例。這次降至61.5%，排除新冠疫情期間低谷後，創下50年來最低水準。

  • 專家推測，部分年長者因股市與退休帳戶表現良好而提早退休，女性可能因重返辦公室政策需照顧孩子而離職，身心障礙者也更難留在職場。

退休 勞工部 勞動參與率 失業率

上一則

ICE進駐地磅站 取締不合規卡車司機

延伸閱讀

美6月就業急速降溫 不急著升息

美6月就業急速降溫 不急著升息
美就業市場意外疲弱 美股期指漲美元跌

美就業市場意外疲弱 美股期指漲美元跌
美就業遠遜預期紓緩升息壓力 道瓊創新高 費半跌5.4%

美就業遠遜預期紓緩升息壓力 道瓊創新高 費半跌5.4%
不完全是AI的錯 研究：遠距工作害大學畢業生失業率高

不完全是AI的錯 研究：遠距工作害大學畢業生失業率高

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39
夏季將時鐘撥快一小時的日光節約時間(daylight saving time)，從1960年代以來幾乎在全國所有地區實施。示意圖（美聯社）

不必1年調2次鐘？眾院下周表決是否永久實施日光節約時間

2026-07-10 10:11

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
國防部公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

國防部公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣