我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

成本差逾百倍 美企採用「價格實惠」中國AI比重攀升

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國本土AI使用成本升高，部分中國AI模型價格實惠，甚至部分產品的使用費僅為美國...
美國本土AI使用成本升高，部分中國AI模型價格實惠，甚至部分產品的使用費僅為美國高性能AI的1%左右，出現美國企業開始廣泛使用中國人工智慧的現象。（美聯社）

美國本土AI使用成本升高，部分中國AI模型價格實惠，甚至部分產品的使用費僅為美國高性能AI的1%左右，出現美國企業開始廣泛使用中國人工智慧的現象。分析認為，選擇的邏輯已經改變，大家傾向挑選性能足以滿足用途的模型，美國的管制措施也造成企業轉向中國的開源版本。

日經中文網報導，可自由切換各家AI模型的OpenRouter，擁有800萬用戶，主要客戶為工程師群體。該平台數據顯示，美國企業每周調用中國AI的佔比按代表數據處理量的「詞元」統計，自2月起突破30%，峰值達46%。比2025年上半年僅4%左右的水準，漲幅十分顯著。

由於OpenAI及Anthropic等高端模型的性能不斷提高，可自動處理長時間、高複雜度的任務。隨著企業在內部業務、面對客戶服務中廣泛使用AI，詞元的消耗量增加，使用成本也隨之增加。

以每輸出100萬詞元的收費標準來看，Anthropic的「Claude Opus 4.7」收費25美元，而最熱門的中國模型「DeepSeek V4 Flash」僅收費0.18美元，成本不足前者的1%。

美國AI新創企業Lindy在6月完成模型切換，將旗下自動生成郵件、會議紀要服務的底層AI模型從Anthropic更換成DeepSeek。該公司執行長表示，性能和過去沒有差別，僅數月就能節省數百萬美元成本。

美國AI開發基礎設施廠商Vercel表示，企業的選擇邏輯已經改變，相比追求極致頂尖性能，大家更傾向挑選性能足以滿足用途的模型。

美國對於高端AI模型的出口管制也是影響因素之一。美國布魯金斯學會研究員Kyle Chan指出，美國出口管制政策讓市場形成共識，無法保證美國AI模型能長期穩定使用。相比之下，中國AI多為可複製的「開源版本」，如果企業下載到自家伺服器上使用，突然不能使用的風險很小。

精華 FAQ

  • 主要原因是成本差距極大，且企業不再只追求最頂尖性能，而是改選足以滿足需求的模型；同時，美國管制也讓企業更重視可穩定部署的方案。

  • OpenRouter統計顯示，美國企業每周調用中國AI的詞元占比自2月起突破30%，最高達46%，相較2025年上半年約4%的水準，增幅非常明顯。

  • 以每100萬詞元計價，Anthropic的Claude Opus 4.7收費25美元，而DeepSeek V4 Flash僅0.18美元，成本不到前者的1%，因此更受企業青睞。

人工智慧

上一則

密蘇里州露營區建築遭洪水沖垮 緊急救難人員救起20人

下一則

不求買房求自由 年輕人正重新定義「美國夢」

延伸閱讀

Nvidia也押注開源AI新創公司Together AI 看準企業改拚低成本AI

Nvidia也押注開源AI新創公司Together AI 看準企業改拚低成本AI
中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流

中國擬限制海外取得尖端AI模型 防關鍵技術外流
中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控

中國擬收緊DeepSeek、月之暗面AI模型管控
WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現