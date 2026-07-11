強大聖嬰影響 今年颶風季風暴估少4個

最新颶風預測報告顯示，在強大的聖嬰現象作用下，今年大西洋颶風季風暴預測數值下調至九個，比4月預測值少了四個。(歐新社)

頗具影響力的科羅拉多州 立大學大氣科學系(Atmospheric Science Department, Colorado State University，CSU)最新颶風 預測報告顯示，在強大的聖嬰 現象(El Niño)作用下，今年颶風季將特別寧靜，大西洋颶風季風暴預測數值下調至九個，比4月預測值少了四個。

CSU氣象學者7月8日公布更新報告，將颶風季的活躍程度預測改為「遠低於正常水準」。

氣象學者們也提醒，任何風暴一旦發生都可能造成毀滅性破壞， 不要過於放心，仍要做好充足準備。

通常，大西洋颶風季會形成14個命名風暴，預計今年僅9個，低於4月發布的預測數量13 個。

CSU研究員克洛茨巴赫(Phil Klotzbach)表示，聖嬰現象發生的可能性增加，因此下調颶風風暴預測值，是非常低的預測。

過去十年間，颶風活動幾乎年年高於平均；前一次風暴預測值少於10個是2015年。

報告指出，強大聖嬰現象將導致熱帶大西洋出現高強度「垂直風切」(vertical wind shear，風向和風速突變)。佛羅里達州 電視台WPLG-TV預報員洛瑞(Michael Lowry)說，「垂直風切」這種剪刀狀風型會切斷正在形成的風暴幼苗，阻止發展成強烈颶風。」

克洛茨巴赫表示，大西洋颶風主要發展區域8至10月間將出現有史以來最高風切。氣象預報員又說，預計美國大陸沿岸和加勒比海地區遭強烈颶風登陸的機率遠低於平均水平，更新後的全美遭強颶風登陸機率僅17%，遠低於平均值43%，進一步細分，墨西哥灣沿岸機率10%、東海岸8%。

佛州、北卡等州仍是高風險州。佛州今年仍有49%機率出現距離50哩以內的命名風暴，機率居全美各州之冠，北卡機率32%，但這兩州遭遇風暴的機率都顯著下降，今年稍早預測顯示，佛州、北卡風暴機率各74%、54%。

克洛茨巴赫說，今年將出現有紀錄以來最強聖嬰現象之一，跡象已非常強烈。

不過颶風預報員提醒，光是一場颶風就足以釀成災難，仍要做好防災準備。