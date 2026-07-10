紅藍卡這項醫材申請給付暴增70倍 144億元中有96%疑詐欺

CMS主任奧茲(右)稱，聯邦正全力打擊醫療保險詐欺。(歐新社)

川普政府最新公布數據顯示，聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱「紅藍卡 」)的「皮膚替代品」(skin substitutes)申請給付金額，在短短六年內激增71倍；從2019年至2025年，從2億元飆升至144億元。副總統范斯 (JD Vance )領導的「反詐欺工作組和聯邦醫療服務中心」(CMS)正持續辨識和打擊可疑詐欺申請；自3月以來，此項目96%的可疑詐欺性申請案被拒。

福斯新聞報導，截至5月，CMS確認了4200件可疑的皮膚替代品給付申請，總金額達2億2400萬元。CMS主任奧茲(Mehmet Oz)8日在威斯康辛州密爾瓦基記者會上指出：「這一大筆錢不僅會讓醫院系統和醫師團體破產，還會在整個醫療體系造成重大問題。」

CMS也發現涉及耐用醫療設備(Durable Medical Equipment)的可疑詐欺給付申請，如輪椅、助行器、病床等設備。CMS已暫停對102家供應商付款，並取消另外725家供應商的開立帳單資格。

范斯辦公室發言人表示，「特別工作組在短短六個月內，於全國有效根除了耐用醫療設備詐欺。范斯和奧茲宣布暫停批准新的耐用醫療設備公司，加上司法部和衛生部強力執法，基本上終結了這類詐欺行為。」

被懷疑有詐欺行為且被暫停付款的供應商，占去年所有紅藍卡資助的耐用醫療設備的8.6%。有些供應商提交了不必要或未訂購的設備給付申請，或提交的設備給付申請比已訂購的更複雜、更昂貴或從未交貨。

奧茲表示，「由白宮反詐欺工作組帶領的政府行動，查獲近2億2000萬元皮膚替代品詐欺給付申請，800多家耐用醫療設備供應商的收費資格被暫停或吊銷。」奧茲並再次向詐欺者發出警告，「別以為竊取美國人民錢財還能逍遙法外。副總統和工作組正在追捕你。」

司法部5月在明尼蘇達州向15人提起訴訟，查到與多個州政府援助項目相關的涉嫌欺詐性索賠，金額逾9000萬元。

CMS主任奧茲(中)稱，聯邦正全力打擊醫療保險詐欺。(路透)