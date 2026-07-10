我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其總統送左輪槍、實彈 北約領袖驚訝：帶不走

等了60年82歲圓夢上太空 傳奇女飛行員馮克辭世

普拉特納退選 民主黨誰接棒無共識 黨內焦慮感上升

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納8日宣布退選。（路透）
民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納8日宣布退選。（路透）

性侵指控風暴越演越烈、黨內同僚接連取消背書，民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)8日宣布退選。CNN分析，民主黨內部對於找誰披掛上陣挑戰尋求任期「六連霸」的共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)尚無共識，緬州席次攸關民主黨能否在期中選舉拿下參院多數，民主黨陣營思索如何推舉出頂級人選，焦慮感不斷上升。

根據緬州州法，民主黨必須在7月27日下午5時之前推派替補人選。截至9日上午為止，已經宣布爭取民主黨提名或可能加入選戰的競爭者，包括前任州參議會議長傑克森(Troy Jackson)、前任緬州衛生主管沙阿(Nirav Shah)、州務卿仙娜‧貝洛斯(Shenna Bellows)。三人都在不久之前舉行的州長初選落敗。

傑克森與貝洛斯都形容自己屬於進步派民粹主義路線，沙阿政治立場相對溫和，被認為可能具有跨黨派吸引力。傑克森、沙阿都已經宣布爭取民主黨提名。

民主黨籍的緬因啤酒公司(Maine Beer Company)創辦人克萊班(Dan Kleban)8日也宣布參選。

消息人士說，普拉特納打電話給長期盟友州眾議員瓦莉‧蓋格(Valli Geiger)，鼓勵她在他退選之後接棒參選。

58歲的傑克森在緬州進步派裡頗有知名度，角逐州長初選時曾跟普拉特納、佛蒙特州資深聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)同台造勢。傑克森曾是共和黨員，2016年投票給桑德斯。

CNN分析，傑克森昔日意識型態恐讓某些民主黨人產生顧慮，例如州參議員任內曾投票反對同性婚姻合法化以及反對墮胎。

曾任緬州疾管中心主任的沙阿，州長初選以排名第二落敗。他在9日發表聲明說：「這場選舉不是跟某個人或某個席次有關，而是跟所有普通緬因州人都有關。」

身為州務卿的貝洛斯曾在2021年國會暴動事件後，宣布川普沒有資格列入2024年緬州選票。她在2014年選舉就曾跟柯林斯交手，得票率落後30%而失敗。不過，支持者說，如今狀況已變得不可同日而語。

曾任加州聯邦眾議員波特(Katie Porter)幕僚長、先前參加民主黨緬州國會第二選區初選失敗的伍德(Jordan Wood)，9日啟動爭取民主黨提名的競選活動，並說未來選舉資金將來自草根捐款，不靠企業贊助。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他因性侵指控風暴持續擴大，加上黨內同僚接連取消背書，政治壓力迅速升高，最終在8日宣布退選，以避免選情進一步惡化。

  • 因為緬因州參院席次攸關民主黨能否在期中選舉拿下多數，若無法及時推出具競爭力的人選，將影響整體參院控制權布局。

  • 已表態或被視為可能參選者包括傑克森、沙阿、貝洛斯與克萊班，其中傑克森和沙阿已宣布爭取提名，貝洛斯與克萊班也都進入選戰。

民主黨 共和黨 緬因州

上一則

全美開車最危險城市又是它 平均3.7年撞一次

下一則

期中選舉恐混亂？獨立機關「選舉協助委員會」遭川普清空

延伸閱讀

普拉特納若13日前退選 民主黨才能推新人角逐緬州參議員

普拉特納若13日前退選 民主黨才能推新人角逐緬州參議員
普拉特納因性醜聞退選聯邦參議員 但回嗆民主黨高層

普拉特納因性醜聞退選聯邦參議員 但回嗆民主黨高層
緬因參議員候選人普拉特納涉性侵 民主黨逼退選

緬因參議員候選人普拉特納涉性侵 民主黨逼退選
參議院9個席次 今年最可能翻轉…共和黨6民主黨3

參議院9個席次 今年最可能翻轉…共和黨6民主黨3

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
盛夏季節裡，一天內幾個小時不在家，冷氣要不要關一直是個爭辯議題。 路透

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

2026-07-03 09:10
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬