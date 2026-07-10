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隱瞞解放軍背景 中國男子入境檀香山遭逮 被控簽證詐欺

編譯盧炯燊／綜合報導
一名中國男子申請美國簽證時隱瞞曾是解放軍及中共黨員身份，結果在檀香山入境時遭逮捕...
一名中國男子申請美國簽證時隱瞞曾是解放軍及中共黨員身份，結果在檀香山入境時遭逮捕，被控欺詐等刑事罪名。圖為一名旅客出示中國護照。(路透)

一名中國男子申請美國簽證時隱瞞曾是解放軍及中共黨員身分，持旅遊簽證從檀香山機場入境時遭逮捕，被控欺詐等刑事罪名，7日在檀香山聯邦法院提審。

綜合夏威夷媒體報導，51歲中國籍男子林汎林(Fanlin Lin，譯音) 7月1日持B-1/B-2簽證抵達夏威夷檀香山丹尼爾·井上國際機場(Daniel K. Inouye International Airport)，證照查驗時被海關暨邊境保護局(CBP)人員展開發現他的個人資料跟篩查數據庫(Screening Database)的高風險訊息完全吻合，隨即遭留置查問後被當場逮捕。

法庭文件顯示，林男在2017年申請B-1/B-2簽證時，對於曾否在軍隊服役等多個問題皆回答「否」，只列出他的民間工作及教育背景，之後獲得為期10年的簽證，預定於2027年6月到期。

B-1/B-2屬商務與觀光簽證，通常合併簽發。B-1適用於短期商務洽公、簽約或開會；B-2 適用於旅遊、探親或醫療，允許每次入境停留至多180天，效期最長可達10年。

國土安全調查局(HSI)人員調查時，在林男手機內發現了一張翻拍的解放軍退伍證明，上面列明了他的服役期間為1994年至2011年，以中校軍階退役。

林男後來承認在解放軍軍事院校就讀時接受過基礎槍械訓練，也是一名共產黨員，在目前工作單位擔任黨支部書記。

檢方在起訴書中指出，林男在申請簽證時涉嫌提供虛假信息，加上持有解放軍退役文件，又在工作單位內擔任黨領導職務，事態非常嚴重，引發國家安全方面的擔憂。

檢方控告林男違反聯邦簽證詐欺法及濫用簽證等多項罪名，7日在檀香山聯邦法院過堂，檢方要求法官在審訊期間將他繼續羈押，禁止保釋。

檀香山星報(Honolulu Star-Advertiser)引述匿名官員說法，由於解放軍正快速現代化，逐漸對美國形成威脅；林男未申報在解放軍的服役紀錄，不僅僅是文書上的小瑕疵而已，有可能會將普通的簽證問題，提升到國安層次的嚴厲執法行動。

精華 FAQ

  • 他持B-1/B-2簽證抵達檀香山時，因個人資料與篩查數據庫中的高風險訊息吻合，被CBP人員攔查並留置，隨後遭當場逮捕。

  • 法庭文件顯示，他在2017年申請簽證時否認曾在軍隊服役，也未揭露解放軍背景與中共黨員身分，之後才被查出相關紀錄。

  • 檢方指出，他持有解放軍退役文件，且在工作單位擔任黨支部書記，涉及虛假陳述與國安疑慮，因此以簽證詐欺等罪起訴並要求羈押。

簽證 解放軍 CBP

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