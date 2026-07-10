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佛州棕櫚灘機場 改名川普國際機場 聯邦機構冠名川普最新例

記者顏伶如／綜合報導
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棕櫚灘機場入口的公路告示牌已更改為「川普總統國際機場」。(美聯社)
棕櫚灘機場入口的公路告示牌已更改為「川普總統國際機場」。(美聯社)

佛羅里達州棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)9日正式改名為川普總統國際機場(President Donald J. Trump International Airport)，以彰顯美國現任總統。這是繼多所機構、建築、政府計畫、軍艦、貨幣陸續冠上川普之名的最新一例。聯邦航空管理局(FAA)從9日起將機場的三個英文字母代碼從PBI改為DJT。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)今年3月簽署法案，將位於佛州東南部的棕櫚灘國際機場改以川普命名的法案。

路透報導分析，棕櫚灘國際機場重新以川普命名，是對川普在第二故鄉深受愛戴的高調致敬。佛州是川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)所在地。

川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)接受福斯新聞網訪問時說：「我覺得在整個佛州可能沒有任何人比川普更能成為棕櫚灘的代名詞。」

川普去年再度執政以來，海軍計畫建造一系列「川普級」超級戰艦，一項針對外國富豪推出的簽證計畫也以川普命名。政府營運的處方藥網站以及為兒童推出的聯邦儲蓄帳戶，都是以川普冠名。

就任以來發動多場戰事的川普名字被加到美國和平研究所(United States Institute of Peace)建築上，不過翰甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)改以川普冠名的計畫則遭法院駁回。

棕櫚灘國際機場網站表示，旅客在8月18日之前購買機票時仍需使用原本的識別碼PBI，新的識別碼要到8月18日之後才會反映在行李標籤、機票以及航空公司訂位系統。

機場方面表示，這次更名總共花費約550萬元。捷藍航空(JetBlue Airways)是棕櫚灘規模最大的航空公司。

艾瑞克‧川普帶著妻兒搭乘私人飛機，9日黎明之前成為機場改名為川普之後第一架降落的飛機。艾瑞克‧川普接受福斯訪問時說：「我絕不可能讓UPS貨機成為第一架降落的飛機。」

美國目前共有9座主要商業機場以歷任總統命名，其中只有棕櫚灘是以現任總統冠名；同時川普機場也是除紐約甘迺迪機場(JFK)以外，第二個以總統姓名縮寫作為機場代碼的設施。

精華 FAQ

  • 佛州州長德桑提斯於3月簽署法案，將機場以川普命名，以彰顯他在棕櫚灘與佛州的政治影響力，也被視為對其第二故鄉的高調致敬。

  • FAA自9日起把機場三字代碼從PBI改為DJT，但旅客在8月18日前購票仍須使用PBI，之後新代碼才會反映在行李標籤與訂位系統。

  • 棕櫚灘機場是美國9座以總統命名的主要機場中，唯一以現任總統冠名者，且更名費約550萬元；同時川普家族也將其視為象徵性勝利。

佛州 川普 佛羅里達州

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