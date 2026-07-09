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郵局彌補虧損 12日起平信郵資漲至0.82元 國內明信片0.65元

編譯彭馨儀／綜合報導
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郵政總局自12日起，平信的「永久郵票」(Forever stamp)郵資將從0....
郵政總局自12日起，平信的「永久郵票」(Forever stamp)郵資將從0.78元調漲至0.82元。(美聯社)

美國郵政總局(USPS)自12日起，平信(first-class)的「永久郵票」(Forever stamp)郵資將從0.78元調調至0.82元。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，郵政總局為了改善財務低迷，4月宣布漲價。過去五年來已六次調高平信郵票郵資。自2021年的0.58元漲到0.78，漲幅達34%。郵政總局發言人表示，儘管價格有所調整，美國郵資仍是世界最實惠等級。

長期以來，郵政一直面臨郵件量銳減與營運成本飆升的雙重困境。根據郵政總局監察長辦公室(USPS OIG)2025年的一份報告，2006年郵政法(PAEA)要求郵政總局預付退休人員的醫療保健福利，導致每年都出現淨虧損，債務負擔大幅增加。

郵政管理委員會(Postal Regulatory Commission)5月批准郵資調漲，但也對郵政總局投遞效率、郵件量下降及財務狀況表達擔憂。郵政總局在2025財年錄得高達90億元的巨額虧損，營運支出成長速度遠超收入增長。而全美郵件量在上一財年又下降3.7%。

除了永久郵票漲至0.82元外，其他郵資產品也同步調升：國內明信片將漲至0.65元，國際明信片與信件則調高至1.75元。

近期，兩黨國會議員均提出批評。密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)與德州民主黨籍聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)皆針對地方郵政系統投遞失敗與延誤展開調查或關切。

展望未來，郵票價格恐將持續走高。郵政總局局長史坦納(David Steiner)先前在國會聽證會上警告，郵政總局正面臨12個月內資金耗盡的風險。他強調，要穩定財務並解決可控虧損，必須將平信郵資提高到0.9至0.95元之間。

至於民眾關心的舊郵票使用問題，郵政總局強調，過去購買的永久郵票之後仍可繼續使用。由於永久郵票不印面值，其效力將自動等同於當前一盎司平信(First-Class Mail)的最新郵資，民眾權益不會受損。有心省錢的民眾可趁漲價前多購幾張。

精華 FAQ

  • 美國郵政總局自12日起調整平信(first-class)郵資，永久郵票由0.78元提高到0.82元，屬於為改善財務而採取的最新漲價措施。

  • 這次不只永久郵票上調，國內明信片將漲至0.65元，國際明信片與信件則調高至1.75元，顯示多項郵資都同步反映成本壓力。

  • USPS面臨郵件量下降、營運成本上升與巨額虧損，2025財年虧損達90億元。局長並警告資金恐在12個月內耗盡，郵資未來可能繼續上調。

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