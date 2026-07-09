胜肽保健熱 轉進網上銷售 所得資金流向中國芬太尼製造商

全美胜肽類產品的銷售熱潮，FDA諮詢委員會預計將於7月召開會議，考慮將數種胜肽列入可用於配製藥物的材料清單。(路透)

靠網紅推動的胜肽(Peptides)熱潮，很可能會為中國芬太尼前體(Fentanyl Precursors)製造商帶來意想不到的財富。

胜肽是一種被大肆炒作但監管鬆散的蛋白質。

許多生物駭客、健身愛好者以及追求抗衰老其他健康益處承諾的人，往往都不知道自己是從誰的手中購買胜肽。而且因為傳統銀行和信用卡商不允許不受監管物質的銷售，越來越多人開始改用加密貨幣 來購買。

區塊鏈分析公司Chainalysis近期發現，美國線上胜肽銷售所得資金，正流向這類化學品來生產芬太尼等合成鴉片類藥物的中國化學品製造商。

根據Chainalysis數據，2026年第一季度，透過加密貨幣支付給胜肽供應商灰色市場的總額高達2700萬元，比2025年第四季成長近150%，其中有許多供應商都有參與芬太尼的生產。

Chainalysis發現一家總部位於中國，且其加密錢包活動顯示為芬太尼前體銷售商的公司，在論壇上發布訊息，銷售化妝品和減肥用胜肽。

「對於這些決定轉型的製造商來說，這確實是一個商業決策，」Chainalysis資深情報分析師格雷姆(Sara Graham)指出，「他們放棄了可能受到美國制裁或起訴的交易，轉而進入了一個利潤豐厚且擁有廣泛受眾的領域。」

Chainalysis研究顯示，許多胜肽買家都是首次使用加密貨幣，且很可能並不了解賣家的真實身份，且還有一些未成年用戶，試圖繞過審核機制進入市場。

「這些人可能從未想過要從暗網市場購買毒品，他們只是聽說了胜肽，」格雷姆說，「他們可能認為胜肽的危害不大，所以就去找中國的中間商。」

這發現可能推動外界對聯邦食品藥物管理局(FDA)放寬監管的呼籲；目前，有鑒於缺有關乏胜肽對健康影響之研究，FDA限制美國製藥廠生產胜肽類產品。

FDA的科學家發現，目前沒有足夠的證據證明肽能促進傷口癒合，與衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)積極推廣胜肽的努力相衝突。FDA諮詢委員會預計將於本月稍後召開會議，考慮將數種胜肽列入可用於配製藥物的材料清單。