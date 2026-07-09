20元鈔票肖像 印廢奴運動先驅非裔塔布曼 財政部取消

歐巴馬政府2016年立案，計畫以廢奴運動先驅海麗特·塔布曼，取代第七任總統傑克遜成為20元鈔票上的肖像。川普政府已取消這項計畫。圖為2019年眾院民主黨推動計畫的記者會。(路透)

歐巴馬 政府2016年宣布，廢奴運動先驅海麗特·塔布曼(Harriet Tubman)將取代美國第七任總統傑克遜(Andrew Jackson)，成為20元鈔票肖像。不過，財政部 長貝森特 (Scott Bessent)6日接受「光譜新聞」(Spectrum News)專訪時說，計畫已經取消。

貝森特在訪問中被問到財政部是否繼續推動這項已有十年歷史的計畫時答道，目前並不打算推動計畫。

塔布曼1820年代初期出生於奴隸家庭，後來幫助數百名黑奴逃跑。歐巴馬任內的財政部長路傑克(Jacob Lew)當時表示，讓塔布曼在20元鈔票取代傑克遜是政府收到數以千計美國民眾意見之後的決策。

原本塔布曼將成為史上第一位肖像出現在美金鈔票上的非洲裔美國人。川普總統第一次參選總統時，曾經批評讓塔布曼取代傑克遜的舉動「純粹只為了政治正確」，後來川普一直推動廢除「多元、公平及包容」(DEI)政策。

川普曾提議改讓塔布曼印在2元鈔票或其他面額紙鈔，但在第一任內並沒有任何進展。

前總統拜登任內，財政部長葉倫(Janet Yellen)重新啟動將塔布曼印在20元鈔票的計畫，不過估計新鈔要到2030年才能準備就緒，因為需要採用複雜的防偽措施。

2025年5月，貝森特與身為非洲裔的民主黨俄亥俄州聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)激辯時，被問到塔布曼肖像印在鈔票的計畫進度如何。貝森特回答：「我無法回答，隨後幕僚將回覆給您。」

自從1928年以來，美國紙幣就沒有印新人物。不過，目前川普政府某些官員主張把川普肖像印在250元鈔票上，以紀念美國建國250周年。

貝森特接受「光譜新聞」訪問時，被問到為何財政部不推動塔布曼印在20元鈔票的計畫，卻準備印有川普肖像的250元鈔票。貝森特答到，紀念建國250周年的250元美鈔計畫需要國會通過，因為法規不准貨幣出現仍在世的人。