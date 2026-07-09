德州代理孕母擬禁外國公民使用 議員正研議禁令

共和黨籍德州副州長派翠克6月26日在白宮向川普總統報告有關宗教自由委員會的事宜。(路透)

德州 議員正研議禁止外國公民使用德州代理孕母 ，將原本屬於小眾範疇的生育議題，提升為移民與出生公民權之政治攻防戰。專家指出，外國人使用德州代理孕母僅占少數，但此舉可能成為進一步限縮代理孕母權利的第一步。

美聯社報導，德州參議會健康委員會8日就一項擬議中的禁令舉行聽證會，該禁令將禁止外國公民與德州代理孕母簽約生育子女。稍早該州副州長派翠克(Dan Patrick)已將此議題列為議會明年1月會期開始前的臨時任務。上個月，德州共和黨 也在其最新黨綱中，通過禁止外國人在該州找代理孕母的商業行為，理由是這類行為會讓在此情況下出生的子女取得美國公民身分。

德州代理孕母專家與倡議團體表示，外國人透過代理孕母生育的案件，僅占美國每年數千例代理孕母出生案例的一小部分，確切數字無從得知，因為代理孕母合約屬於私人契約，政府並未對這類數據進行蒐集。他們擔心，針對產業中這塊小眾市場的禁令，可能成為限縮甚至全面禁止德州代理孕母的第一步。

代理孕母機構正面臨多方面的生存威脅，因為德州共和黨同時支持禁止公共資金用於試管嬰兒，黨內官員認為試管嬰兒對胚胎是一種「破壞性的做法」，一旦沒有試管嬰兒，代理孕母將受到嚴重限制。總部位於德州弗里斯科的卵子捐贈與代理孕母解決方案公司(Egg Donor & Surrogate Solutions)總裁凱蒂．恩卡拉德(Katy Encalade)表示，「確保大眾在討論代理孕母時，能看見每六人中就有一人曾親身經歷不孕的現實，這一點非常重要。代理孕母的核心是建立家庭，而不是訂做嬰兒。」

保守派團體認為，他們將能在本屆立法會期內成功規範代孕制度，方式是將代孕問題與「出生公民權」以及「國家安全威脅」議題連結起來處理。

佛羅里達州最近通過一項法律，禁止涉及被列為「受關注外國」(foreign country of concern)的任何國家公民或居民參與代孕及收養合約，其中包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉和敘利亞。國會目前也正在考慮類似的立法。