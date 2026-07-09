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花費少8成 美國人飛中韓看病漸增 深圳開刀順便玩香港

記者顏伶如／綜合報導
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愈來愈多美國人跑到中國或南韓，尋求更便宜迅速的醫療服務。圖為中國一家醫院。示意圖...
愈來愈多美國人跑到中國或南韓，尋求更便宜迅速的醫療服務。圖為中國一家醫院。示意圖。（新華社）

CNN 8日報導，就在美國醫療開銷價格屢創新高之際，愈來愈多美國人跑到海外尋求更便宜的醫療服務，從癌症治療到牙齒保健都有。住在亞特蘭大、姓氏保密的26歲設計師伊賽亞斯(Isaias)便是其中一例，為了保險不給付的一項手術飛越半個地球到中國，接受手術切除膽囊上的異常增生物。

伊賽亞斯說，醫生說雖然異常增生物不是惡性腫瘤，但必須在一年內切除。如果在亞特蘭大動手術，自費開銷將近1萬元，到英國動手術花費也差不多，透過醫療旅遊仲介聯繫到位於深圳的一家診所，得到報價不到2000元。

伊賽亞斯在仲介協助下申請效期90天的旅遊簽證並且購買機票，抵達當地之後則透過仲介幫忙，在手機安裝了日常生活需要的手機應用程式。他說，手術與恢復時間大約48小時，深圳遊玩幾天後轉往重慶，接下來打算去上海、香港等地。

CNN報導，像伊賽亞斯一樣的遊客正是亞洲國家渴望爭取的對象，期盼透過醫療旅遊振興當地經濟。

成為醫療旅遊目的地，對南韓經濟帶來明顯效益。去年南韓接待200多萬名醫療旅遊遊客，連續第三年刷新人數紀錄。

南韓產業研究院(Korea Institute for Industrial Economics and Trade)數據顯示，醫療遊客與同行者的花費超過80億美元，在南韓創造150多億美元的國內產值。南韓衛生部指出，來自美國的醫療遊客人數僅排在中國、日本、台灣之後，一年之內人數增加70.4%，來到17萬3363人。

2014年創辦醫療旅遊平台Clinics on Call的查曼(Zeeshan Zaman)表示，直到一年半之前，客戶當中只有不到一成對亞洲醫療服務有興趣，現在大約每四個諮詢就有一例是與前往中國有關；以前北美醫療遊客大多偏好西半球國家，例如墨西哥、巴西、哥倫比亞，但這些地點如今看病等候時間與醫療費用都在上漲，遊客開始尋找替代方案，某些亞洲國家因此成為選項。

查曼舉例說，對抗血癌的免疫療法「嵌合抗原受體T細胞療法」(CAR-T cell therapy)是需求量極高的治療，在歐洲花費可能超過50萬美元，但在中國只要花約6萬美元。

為伊賽亞斯安排深圳開刀的Medora Health平台，其行銷長于詩潔(Shijie Yu，音譯)曾經任職亞馬遜(Amazon)，其他兩位創辦人分別是一名中國外科醫生與一名前任谷歌(Google)軟體工程師。平台最初最大客群來自孟加拉，後來與越來越多來自越南、中東、美國病患合作。于詩潔表示，安排醫美手術更容易賺錢，美國人對隆鼻、隆乳與拉皮手術興趣極高。她說：「所有人都在努力爭取美國患者，美國猶如黃金市場」。

精華 FAQ

  • 主要原因是美國醫療費用持續創高，許多手術與治療自費負擔沉重。相較之下，亞洲部分國家價格明顯較低，且可縮短等待時間，因此吸引更多患者外出就醫。

  • 他因保險不給付，飛到深圳切除膽囊上的異常增生物。若在亞特蘭大自費需近1萬元，深圳報價不到2000元，手術與恢復約48小時，之後還順道旅遊。

  • 南韓、中國等地把醫療旅遊視為振興經濟的機會，南韓去年更接待200多萬名醫療旅遊者。從癌症治療到醫美手術，都因價格優勢與服務彈性而吸引美國病患。

香港 亞特蘭大 腫瘤

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