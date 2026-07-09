藥費、人力成本都增加 歐記健保明年或再漲14%保費

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保」，明年保費預期將上漲兩位數。（路透）

由於保險公司近期紛紛提出調漲保費 計畫，俗稱「歐記健保 」的「平價醫療法」(ACA) 健保費用，將會連續第二年面對大幅上漲壓力。

美聯社報導，專注醫保研究的非營利組織凱撒家庭基金會(KFF) 8 日公布分析報告，指出迄今已有77家ACA保險公司初步申請調漲保費，在2026年調漲20%後，2027年漲幅的中位數為14%，是連續第二年保費增幅達兩位數。

報告指出，保險公司把大幅調漲保費的最大原因歸咎於成本上漲，從住院費用、處方藥價格、醫護人力成本及重症患者增加等，而整體通膨也進一步提高了壓力；還有聯邦監管政策的變化以及疫情期間聯邦提供的額外補貼到期。

新冠疫情期間提供的聯邦保費補助，今年1月到期後，部分較健康的民眾因保費高昂而退保，留下的都是醫療需求大、給付成本高的投保人，進一步推高保費。在種種因素疊加下大幅加費自是必然。

川普政府早前公布的最新數據顯示，過去一年參加「歐記健保」的人數，整體減少超過250萬人，部分州的參保人數甚至減少多達三分之一。

喬治城大學健康保險改革中心上月也發布一份同類分析報告，跟 KFF 一樣預測明年保費將出現兩位數的成長。

雖然大多數參加「歐記健保」的美國人仍有資格獲得補貼，但那些無法獲得補貼的中產參保者受到的衝擊最大。當中還包括收入達到或超過貧窮線400%的一群，即單身人士年收入6.3萬元或以上、四口之家年收入12.9萬元或以上，都要自行繳付全部保費。

儘管國會議員曾提出多項政策改革方案，期望徹底改革高昂的醫療保健體制，但目前尚無任何一項立法獲得足夠支持。一年高於一年的保費，加劇民眾對整體醫療負擔能力的擔憂，隨著11月期中選舉臨近，又再成為熱議卻沒法解決的議題。